Dierenvoedselbank Delfzijl heft zichzelf op na beschuldigingen van fraude

Dierenvoedselbank DAL (Delfzijl, Appingedam, Loppersum) bestaat niet meer. Oprichtster Hiskea van Til heeft de stekker eruit getrokken nadat ze ervan beschuldigd werd geld dat bestemd was voor dieren in eigen zak te hebben gestoken.

'Ik ben er kapot van', zegt Van Til van de dierenvoedselbank. 'Het liep hartstikke mooi, en dat wordt door een paar mensen in een paar uur tijd kapot gemaakt.'

'Van Til is een oplichtster', zeggen anderen. 'Het geld gaat niet naar dieren, maar in haar eigen zak.'

Potje

Van Til, die samen met haar man het dagelijks bestuur van de dierenvoedselbank vormde, wordt er dus van beschuldigd dat ze geld dat bestemd was voor dieren op haar eigen rekening zou hebben gezet.

De dierenvoedselbank in Delfzijl deed meer dan alleen gratis voer uitdelen. Honden en katten en andere dieren konden ook op een andere manier geholpen worden. Het ging om dieren van baasjes met weinig geld , die de rekening van de dierenarts niet konden betalen terwijl er wel dringend medische zorg nodig was.

Er was een potje waaruit die rekeningen betaald konden worden. Om aan financiële middelen te komen werden er door Van Til diverse doneer-acties op touw gezet. Volgens diverse donateurs heeft ze de opbrengst deels in eigen zak gestopt.

Verkeerde foto's

Eén van de donateurs is Bikers for Animals in Groningen. Volgens woordvoerder René Perdok heeft zijn club geld gestoken in hulp aan diverse dieren, waaronder een kat die gewond was geraakt doordat er vuurwerk in zijn achterste was gestoken. De bikers begonnen argwaan te krijgen toen er bij de doneer-oproep voor dit dier de foto van een andere kat was geplaatst.

Ik was eerst heel boos, daarna heel verdrietig en daarna gaf ik het op Hiskea van Til - Oprichter van Dierenvoedselbank DAL

Datzelfde gebeurde bij een gewonde border collie. Daarbij stonden ook foto's van een andere hond. Van Til zegt zelf in een reactie dat ze dat gedaan heeft omdat ze geen foto's van zwaar gewonde dieren wilde plaatsen, en dat ze dit er ook bij geschreven heeft. Maar volgens de criticasters heeft ze dat pas gedaan nadat het duidelijk werd dat de foto's niet klopten.

Perdok zegt dat hij er vervolgens achterkwam dat het geld dat met de doneer-acties werd binnengehaald terecht kwam op vier verschillende privérekeningen van Van Til. Om hoeveel geld het in totaal gaat is niet bekend.

'Flabbergasted'

Maar volgens Van Til klopt er niets van de beschuldigingen en kan ze dat ook bewijzen. Ze zegt door alle ophef tot het besluit te zijn gekomen de voedselbank op te heffen. Op de site van de dierenvoedselbank schrijft Van Til: 'Toen er gisteren ineens een explosie van idiote verhalen kwam was ik eerst flabbergasted. Ik weet nog niet wat er precies gebeurde. Toen werd ik eerst heel boos, en daarna heel verdrietig, en daarna gaf ik het op.'

Van Til zegt dat ze terminaal ziek is en dat er donderdag bij haar man een tumor in een nier is vastgesteld. Ze verklaart dat ze daardoor niet meer de energie heeft om met de dierenvoedselbank door te gaan.

Voer gaat naar 'De Gouden Poot'

De voorraad dierenvoer is inmiddels overgebracht naar dierenvoedselbank 'De Gouden Poot' in Vlagtwedde. 'Het is een mooi voorraadje', zegt woordvoerder Hilde Knegt. Over de beschuldigingen van fraude door de dierenvoedselbank in Delfzijl kan en wil ze niets zeggen.

Geef me twee weken de tijd, dan kun je de complete boekhouding inzien Hiskea van Til - Oprichter van Dierenvoedselbank DAL

Knegt: 'Daar bemoei ik me niet mee. Ik weet er niets van, en ook al wist ik het wel, dan zei ik nog niets. Dat kan alleen maar schade opleveren voor onze eigen voedselbank. De klanten van de opgeheven dierenvoedselbank in Delfzijl kunnen zich bij ons inschrijven; als ze aan de voorwaarden voldoen krijgen ze steun van ons.'

Volgens Bikers for Animals willen diverse gedupeerden bij de politie aangifte gaan doen van fraude door Van Til. Die blijft bij haar standpunt dat er niets aan de hand is: 'Geef me twee weken de tijd, dan ben ik uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en dan kun je de complete boekhouding inzien.'