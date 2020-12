Henk Pijlman benoemd tot ereburger Groningen bij afscheid Hanzehogeschool

Pijlman zei in zijn dankwoord dat hij twintig jaar lang iedere dag met plezier naar zijn werk is gefietst. 'Met de fiets naar je werk, ook dat is een voorrecht', zei hij. 'Zoals het ook een voorrecht is geweest om twintig jaar lang tussen de jonge mensen te mogen werken. Toen ik gisteren voor het laatst naar m'n werk ging, ben ik ook even extra langzaam gaan fietsen om het goed in me op te nemen.'

Henk Pijlman Innovatieprijs

Pijlman werd toegesproken door onder anderen Dina Boonstra (voorzitter van de Raad van Toezicht) en Petra Smeets (College van Bestuur). De laatste maakte bekend dat de Hanze Innovatieprijs wordt omgedoopt tot Henk Pijlman Innovatieprijs.

'We hopen dat je bereid bent om de prijs tweejaarlijks uit te komen reiken', zei Smeets. 'Op die manier blijf je bij de Hanzehogeschool betrokken.' Pijlman raakte door de geste zichtbaar geëmotioneerd. 'Wat een eer', stamelde hij.

Elfde ontvanger van de Hanzepenning

Van Annemarie Hannink (College van Bestuur) kreeg Pijlman de Hanzepenning uitgereikt. 'Als er iemand is die de Hanzepenning verdient, dan is het Henk Pijlman', zei ze erbij. 'Hij heeft de Hogeschool twintig jaar lang geleid, met prachtige resultaten.'

Of Pijlman wist hoe vaak de Hanzepenning was uitgereikt? 'Acht keer', gokte Pijlman. 'Je bent de elfde', corrigeerde ceremoniemeester Henk Hofstra.

'Heel fijn mens'

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak Pijlman toe via een videoboodschap. 'Je bent een heel fijn mens om mee samen te werken', zei ze. Ze stipte aan dat Pijlman de initiator was geweest van de Vensterscholen, die later nationaal en zelfs internationaal navolging kregen.

Dat laatste werd ook nog eens voor het voetlicht gebracht door burgemeester Koen Schuiling. Schuiling noemde Pijlman een 'daadkrachtige onderwijsvernieuwer', en ging nog verder dan twintig jaar terug om over Pijlman de loftrompet te steken.

'Als wethouder was hij verantwoordelijk voor Kardinge en haalde hij de Giro naar Groningen', aldus Schuiling. 'Hij heeft de afgelopen decennia heel veel voor deze stad betekend. Vandaar dat we op 18 november hebben besloten om Henk tot ereburger van de gemeente Groningen te benoemen, en zijn naam bij te schrijven in het Gulden boek.'

'Wat een geweldige eer. Ik ben Fries van geboorte en ik heb ook Fries gestudeerd, maar dit is echt mijn stad. Er gaat echt niets boven Groningen', vond Pijlman, die van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ook nog de bronzen Academieplaquette kreeg uitgereikt. Daarnaast kan hij het boek De Pijlman Jaren in zijn boekenkast bijschuiven, dat ter ter ere van zijn afscheid verscheen en waarvan het onderwerp zelf het eerste exemplaar cadeau kreeg.

Via een livestream

Vanwege de coronacrisis werd de ceremonie uitgezonden via een livestream. 'Ik ben de eerste bestuursvoorzitter in tweehonderd jaar die digitaal afscheid heeft genomen', zei Pijlman in zijn slotwoord. 'Ik hoop dat die prijs nog heel lang blijft staan. Dat gun ik de samenleving ook.'

20 jaar Hanzehogeschool

Henk Pijlman werd in 2000 lid van het bestuur van de hogeschool, vier jaar later werd hij benoemd tot voorzitter. Hij blijft wel lid van de Eerste Kamer. Daarin heeft hij zitting namens D66. Eigenlijk had hij al per 1 september af zullen zwaaien, maar vanwege de coronacrisis verzocht de Raad van Toezicht hem wat langer aan te blijven.

