Voorbereidingen 'coronaproof' Healthy Ageing Tour in volle gang

De Healthy Ageing Tour heeft een nieuwe plek op de wielerkalender gevonden. De vrouwenkoers vond de afgelopen jaren altijd in april plaats, maar krijgt een nieuwe datum in maart. Organisatie Thijs Rondhuis wil er een coronaproof evenement van maken.

Dit jaar kon de Healthy Ageing Tour vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Volgend jaar rijdt het internationale vrouwenpeloton in principe van 9 tot en met 12 maart door Noord-Nederland. Dat gebeurt eenmalig in combinatie met Olympia's Tour, een etappewedstrijd voor elite-mannen.

Vaste waarde worden

Met de verhuizing op de kalender hoopt organisator Thijs Rondhuis uit Aduard van zijn wedstrijd een vaste waarde te maken tussen de Strade Bianche en de Ronde van Drenthe. Bovendien voorkomt hij daarmee dat de koers samenvalt met de nieuwe vrouwenwedstrijden uit de UCI Womens World Tour: Parijs-Roubaix en de Scheldeprijs.

Wedstrijd in coronatijd?

Of de coronacrisis in maart volgend jaar ons leven nog beheerst, is natuurlijk nog onduidelijk. Daar houdt Rondhuis rekening mee bij het plannen de wedstrijd.

'Wij realiseren ons goed dat er op dit moment geen honderd procent zekerheid is om dit voorjaar een etappewedstrijd te laten verrijden. Teams zijn er echter niet bij gebaat dat alle organisatoren hun wedstrijd naar het najaar verhuizen. We gaan er alles aan doen om in het wedstrijdaanbod te voorzien op het moment dat er weer gereden kan worden.'

Ervaring met coronaproof evenement

Met het NK wielrennen op de VAM-berg in het Drentse Wijster deed Rondhuis dit jaar al ervaring op met het coronaproof organiseren van een evenement. 'We staan ook dit keer in nauw overleg met de vergunningverleners over de voorwaarden en mogelijkheden. Door het samenvoegen van beide wedstrijden heeft de organisatie meer opties om een etappeschema samen te stellen dat past binnen de kaders van de coronamaatregelen.'

Start en finish buiten de steden

Aan de parkoersen voor beide wedstrijden wordt nog hard gesleuteld. Om de kans op het laten doorgaan te vergroten zal er in elk geval gereden worden op omlopen buiten stedelijk gebied. Ook zullen de start en finishlocaties buiten steden zijn.

Rondhuis: 'Op deze manier kunnen we meeschakelen met veranderende omstandigheden en houden we rekening met een evenement met beperkt of zonder publiek.'

