Coronavirus slaat opnieuw toe in azc Ter Apel: 31 besmettingen

Het is het hoogste aantal positief geteste bewoners sinds maart dit jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt daarom extra maatregelen: Zo gaan informatiebalies dicht. Verder moeten groepsvorming en direct contact zo veel mogelijk worden gemeden.

Eind november waren er bijna twintig besmettingen. De meesten herstelden binnen een paar weken. De GGD en het COA spraken toen van 'op zichzelf staande besmettingen'.

'Besmettingen staan op zichzelf'

Volgens het COA zijn de huidige besmettingen ook voornamelijk op zichzelf staand. Wel is er een woning waarbij zeven bewoners elkaar hebben aangestoken.

'De vergelijking van het azc met een dorp gaat nog steeds op', stelt de organisatie. Volgens het COA had een dergelijke besmetting ook in een dorp kunnen plaatsvinden. In de opvang in Ter Apel verblijven maximaal 2.000 bewoners, net als in een dorp. Tijdens de eerdere besmettingen vergeleek het COA de opvang in Ter Apel met een klein dorp.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel vanuit de lucht gezien (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De COA-opvang bestaat uit verschillende afdelingen, een soort wijkjes, met verschillende huizen die elk een eigen keuken hebben. Daarmee verschilt Ter Apel van andere asielzoekerscentra. Op reguliere locaties moeten veel meer bewoners een gemeenschappelijke keuken delen en leven vaak dichter op elkaar.

Asielzoekers tijdelijk naar Haren

De besmette bewoners hebben op dit moment milde klachten, volgens het COA. Ze zitten allemaal in quarantaine. Een vijftigtal andere bewoners moet in preventieve quarantaine. Ook wordt gebruik gemaakt van een speciale locatie in Haren.

Een voormalig hotel aan de Emmalaan is daar omgebouwd en ingericht als 'uitwijklocatie' voor het COA. Alle azc's in Noord-Nederland kunnen daar gebruik van maken als op de reguliere locatie geen plek meer is om bewoners in quarantaine te plaatsen. In Haren kunnen maximaal honderd asielzoekers verblijven en mogen het terrein niet af.

Lees ook:

- Geen nieuwe vastgestelde besmettingen COA-opvang Ter Apel

- Nog eens zeven coronabesmettingen in azc Ter Apel

- Coronabesmettingen Ter Apel lijken 'willekeurige gevallen'