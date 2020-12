‘Henk was een fijn mens, een echte Pekelder’

Er wordt met veel verdriet gereageerd op het overlijden van Pekelder wethouder Henk Busemann. Hij was al langere tijd ongeneeslijk ziek. Busemann is donderdag overleden op 60-jarige leeftijd.

‘Hij was een fijne jongen om mee samen te werken. We hebben nooit woorden of trammelant gehad, je wist wat je aan hem had’, zegt Reiny Kuiper. Hij is voorman van de PvdA in Pekela, de partij namens welke Busemann wethouder was.

‘In en in triest’

Lex Kupers van coalitiepartij Samen voor Pekela noemt het overlijden ‘een groot verlies’. Kupers: ‘Henk was in mijn ogen een op en top politicus. Altijd vreselijk goed voorbereid en enorm sympathiek. Dit is in en in triest.’

Van zulke mensen droom je als partij Jaap Kuin - Burgemeester van Pekela

Burgemeester Jaap Kuin heeft de laatste weken van Busemann van erg dichtbij meegemaakt. De wethouder kreeg zo’n acht weken geleden te horen dat hij niet meer beter zou worden. ‘Ik ben elke week bij Henk langs geweest’, vertelt Kuin.

De burgemeester vervolgt: ‘Henk was een Pekelder onder de Pekelders. Hij stond middenin de samenleving. Hij heeft hier gevoetbald, was voorzitter van voetbalvereniging Noordster en is vervolgens in de politiek beland. Van zulke mensen droom je als partij’, zegt Kuin die zelf ook PvdA’er is. ‘Hij was gewoon een mooi mens.’

Noordster

Zoals Kuin al vertelt: Busemann was niet alleen politiek actief, ook in de voetballerij was hij een bekend gezicht. De Pekelder was dertien jaar lang voorzitter van voetbalvereniging Noordster in Oude Pekela. Daar was hij ook Lid van Verdienste.

Hij wilde je altijd helpen, echt een positief mens Raymon Drenth - Voorzitter van Noordster

Huidig voorzitter Raymon Drenth: ‘Ik heb vroeger nog onder Henk gevoetbald, hij was toen leider. Die man heeft een enorme historie. Zowel voor de club als voor de gemeente. Hij wilde je ook altijd helpen. Zelfs vorige week dinsdag nog, toen ik voor het laatst bij hem was. Toen gaf hij tips over het voorzitterschap van Noordster. Hij was echt een positief mens.’

Vervelende kerst

De SP in Pekela noemt het ‘een keiharde klap voor de Pekelder gemeenschap’. Ook over de grens in de gemeente Oldambt wordt met verdriet gereageerd. Alida Michels van de PvdA in die gemeente plaatst op het Twitter: ‘En ineens is ie er niet meer. Moeilijk te bevatten. Gecondoleerd familie, vrienden en collega’s.’

Busemann is niet de enige politicus die Pekela onlangs is ontvallen: oud-burgemeester Meindert Schollema en SP-raadslid Kor Kruisman overleden een jaar geleden kort na elkaar. ‘Het is geen leuk jaar voor Pekela geweest. De kerstdagen worden hier een stuk minder prettig van’, zegt Kupers.

De uitvaart is komende dinsdag in besloten kring.



