Regen van onderscheidingen bij laatste raadsvergadering Appingedam

Over twee weken gaat de gemeente samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Raadslid en politie

De koninklijke onderscheiding ging naar PvdA-raadslid Hilbrand Brantsma, die benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is veertien jaar lang raadslid geweest en werkte daarnaast bij de Nationale Politie. Hij stelde zich niet verkiesbaar voor een plek in de nieuwe gemeenteraad.

Daarnaast heeft Brantsma de Damster Stadsmunt gekregen, een erepenning die sinds 1985 wordt uitgereikt aan mensen die een bijzondere prestatie of verdienste hebben geleverd aan de gemeenschap in Appingedam. Raadsleden die meer dan acht jaar actief zijn, krijgen de munt.

Bankje voor 'langstzittende' wethouder

Ook wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta (LBE)) kreeg een Damster Stadsmunt. Ze was vier jaar lang raadslid en inmiddels veertien jaar lang wethouder. Daarmee is ze de langszittende vrouwelijke wethouder van Appingedam

Usmany kreeg daarom als afscheidscadeau symbolisch een zitbankje. Die wordt geplaatst op het terrein van voormalige strokartonfabriek De Eendracht. Vanaf het begin van haar periode als wethouder is ze bezig met plannen voor woningbouw op het terrein. Nu worden er daadwerkelijk huizen gebouwd.

Meer onderscheidingen

Ook Joop van der Lei (PvdA, 21 jaar raadslid), Bert Raangs (CDA, 18 jaar raadslid), Jeanne Schoonhoven (LBE, 14 jaar raadslid), Henk Perdok (LBE, 10 jaar raadslid), Iwan Poucki (LBE, 10 jaar raadslid), Cees van Ekelenburg (Gemeentebelangen Eemsdelta, 14 jaar raadslid) en Ina Schenkel (ChristenUnie, 10 jaar raadslid) kregen een Damster Stadsmunt.

Naast de munt kregen Van der Lei, Raangs, Usmany en raadslid Henk Dijkstra (LBE) een draagspeld. Die wordt uitgereikt voor buitengewone prestaties. Ze kregen de onderscheidingen voor hun lange staat van dienst als raadslid en wethouder.

Burgemeester Koos Wiersma vond het bijzonder dat hij alle onderscheidingen mocht uitreiken: 'Dat zoveel raadsleden en de wethouder langer dan acht jaar volksvertegenwoordiger zijn, getuigt van grote betrokkenheid met de samenleving en dat is heel betekenisvol.'

In de kerk

De laatste raadsvergadering was niet in de raadzaal, maar in de naastgelegen Nicolaïkerk. Het raadhuis is te klein om anderhalve meter afstand te houden. Samenkomsten zijn door het coronavirus nu verboden, maar voor gemeenteraden geldt een uitzondering.