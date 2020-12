Raad Midden-Groningen verliest in één klap 29 jaar ervaring

D66’er Renkema heeft in totaal achttien jaar deel uitgemaakt van het politieke strijdtoneel. Eerst in de raad van Slochteren en later in herindelingsgemeente Midden-Groningen. Voor zijn inzet kreeg hij een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbaal vingertje

'Gerard jij was een raadslid in hart en ziel', speecht Hoogendoorn. 'Soms was je wat chaotisch. Waar andere raadsleden keurig hun vinger opstaken, stak jij ook wel je vinger op maar voegde er verbaal aan toe: 'Voorzitter...' om vervolgens gelijk door te gaan’, vertelt hij.

Ook raadslid Hans Haze (Gemeentebelangen) verlaat de raad nadat hij er elf jaar actief is geweest. Reden: hij heeft een 'meer dan vriendschappelijke relatie' met de raadsgriffier. Vanuit het perspectief van integriteit besloot hij daarom te stoppen. Ook heeft hij het druk met zijn lidmaatschap in Provinciale Staten.

'Hard maar fair'

Hoogendoorn omschrijft Haze als iemand die nadrukkelijk zijn stempel op de raad van Midden-Groningen heeft gezet: 'Fair en constructief. Soms ook hard in het debat, maar na afloop altijd bereid om een drankje te drinken. En zo hoort het ook’.

Wat één van zijn hoogtepunten was? 'Recent was dat het aannemen van een amendement voor de reservering van vijf procent van geld van het Nationaal Programma Groningen voor lokale initiatieven', vertelt het vertrekkende raadslid. 'Ik ben toch wel heel blij dat we dat geld, 4,75 miljoen euro, hebben kunnen reserveren'.

Meerstad

Renkema kijkt iets verder terug: 'De besluitvorming rondom Meerstad is mij bijgebleven', zegt hij. Het raadslid zat toentertijd nog in de gemeenteraad van Slochteren die later is opgegaan in Midden-Groningen. ‘Er werd heel veel druk uitgevoerd om mee te werken aan het project’, vertelt hij.

‘Zelf vond ik het project te groot. Het gedeelte ten noorden van het Slochterdiep was megalomaan’, zegt Renkema. ‘Toen het puntje bij paaltje kwam was ik de enige die toen tegen heeft gestemd.’

Adviezen aan nieuwe raadsleden

Mathieu Paapst (D66) en Jan Buurke (Gemeentebelangen) nemen de vrijgekomen raadszetels in. De twee afzwaaiende leden hebben nog wel een aantal adviezen.

‘Straal als gemeente Midden-Groningen elan en enthousiasme uit’, zegt Haze. Het raadslid zegt dat nog wel eens te missen bij de inmiddels twee jaar oude herindelingsgemeente.

Renkema drukt op het hart: ‘Besef dat publiek geld eigenlijk ook privaat geld is. Geld dat door de samenleving is opgebracht. Besteed dat verantwoord, effectief en ook economisch duurzaam. Neem daarbij geen risico’s die jezelf privé ook niet zou nemen’, aldus het net onderscheiden raadslid.

