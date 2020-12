Lycurgus sluit Russisch avontuur af en richt zich op nieuwjaarsduel

De Groningers spelen namelijk op 1 januari het eerste duel sinds 10 oktober (3-0 winst uit tegen RECO ZVH), uitgerekend tegen rivaal Draisma Dynamo uit Apeldoorn. De wedstrijd begint om 15.00 uur in het Alfa-college Sportcentrum. Het is het begin van een halve competitie, die normaal gesproken op 9 januari zou beginnen.

'Fantastische sport op 1 januari'

De coach van Lycurgus is er blij mee. 'Wij voelen ons bevoorrecht om in deze bijzondere tijd, waarin we samen optrekken tegen corona, te kunnen starten met de competitie. We zijn ontzettend blij dat we op deze manier weer kunnen beginnen en onze fantastische sport op 1 januari weer kunnen laten zien', aldus een razend enthousiaste Arjan Taaij in Moskou.

Het Rode Plein

De laatste dag in de Russische hoofdstad bestond onder meer uit wat lichte fysieke training en een bezoek aan het Rode Plein. Een tripje, waar van tevoren goed over na is gedacht of dat op een veilige manier zou kunnen, in verband met de coronamaatregelen.

De selectie van Lycurgus wandelt langs de Basiliuskathedraal (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

'Heel voorzichtig'

'We zijn binnen de mogelijkheden het Rode Plein op gegaan en ik denk dat we dat heel zorgvuldig gedaan hebben. Met eigen transport heen, lopend terug en geen gekke dingen gedaan. Dat voegt denk ik ook altijd wel veel toe. Als we vandaag gespeeld hadden, dan had dat niet gekund, en nu was de mogelijkheid er wel. Dat hebben we denk ik heel voorzichtig binnen alle maatregelen en afspraken ingevuld', aldus Taaij.

De selectie van Lycurgus aanschouwt het Nationaal Historisch Museum (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

'Superrustig'

'Het is opvallend dat er bijna geen enkele toerist aanwezig is op het Rode Plein. Ik begreep van Niels Klapwijk (spelend voor de tegenstander van woensdag, Galati, red.), want die was eerder met de ploeg al even heen gegaan, dat het superrustig was. Dus daar werd ook wel bevestigd dat we geen grote mensenmassa tegemoet zouden gaan, en het plein is supergroot.'

De selectie van Lycurgus wandelt over het Rode Plein (Foto: RTV Noord/Karel-Jan Buurke)

'Snel klaar zijn voor de competitie'

'Ik heb ook wel weer zin om naar huis te gaan. We doen vandaag verder nog wat activatie (lichte fysieke training, red.) om toch wat te herstellen en verder hebben ze de vrijheid om een uurtje wat te doen, zoals zwemmen, stretchen of krachttraining.'

'Na het avondeten blikken we nog even terug op de reis en dan vliegen we morgen weer terug. We gaan dan bij terugkomst in quarantaine en we moeten vervolgens snel weer klaar zijn voor de competitie', aldus Taaij.



