Fries volkslied schalt dinsdag door Stad: 'We zijn wel van de ludieke acties' (update)

In december en januari speelt beiaardier Auke de Boer alle dinsdagen een verzoeknummer op het carillon, in ruil voor een donatie voor de Voedselbank en het onderhoud van de Martinikerk. Marianne Faber, bestuursvoorzitter van Stichting Martinikerk, legde eerder uit dat de actie in deze moeilijke tijd in het leven is geroepen om via de Martinitoren verbinding te maken met Stad en Ommeland.

Ludieke actie

Maar de studenten van Bernlef denken meer aan een verbinding met Friesland, getuige hun aanvraag. 'Wij zijn wel redelijk van de ludieke acties', vertelt voorzitter Lucas van der Veer aan Omrop Fryslan. 'Zoals veel van die acties kwam het idee bij een van de leden vandaan. Die heeft het in de groepsapp gestuurd, en daar werd zo enthousiast op gereageerd dat wij er meteen mee aan de slag zijn gegaan.'

Het nummer 'Bernlef Boppe' van Piter Wilkens werd ook nog geopperd, maar uiteindelijk hebben de studenten toch voor het Fries volkslied gekozen.

Minimumbedrag al ruim behaald

Om de minimum donatie van 500 euro bij elkaar te krijgen, begon Bernlef een inzamelingsactie onder de leden. 'Er is al 1000 euro opgehaald inmiddels', zegt Van der Veer vrijdagochtend in een toelichting op Radio Noord.

Live op radio vanuit de Martinitoren

Werkgevers kunnen iedere dinsdag tot en met 26 januari tijdens de radio-uitzending van Babette op Noord tussen 12.00 en 13.00 uur in ruil voor een donatie een lied cadeau doen aan hun thuiswerkende medewerkers. Ben jij degene die een nummer aanvraagt? Het is mogelijk om je keuze live tijdens Babette op Noord toe te lichten vanuit de carillonruimte in de Martinitoren.

Bedrijven die graag een verzoeknummer willen doorgeven kunnen contact opnemen met secretaris Dianne Abeln van de Martinikerk via 06-41110989. Zij zal vervolgens uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe het geld gedoneerd kan worden.

Dit bericht is aangevuld met het opgehaalde bedrag



