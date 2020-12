Inwoners Midden-Groningen gaan tientallen euro's extra ozb betalen

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een raadsvergadering van de gemeente Midden-Groningen. Minister Wiebes heeft bepaald dat de locaties van de NAM vervroegd moeten sluiten.

Hierdoor ontvangt de gemeente Midden-Groningen minder onroerendzaakbelasting van de zogeheten categorie 'niet woningen'. Daaronder vallen bijvoorbeeld kantoren, winkelruimten maar ook bedrijfsobjecten zoals zonneparken en windmolens.

Om het verlies aan inkomsten op te vangen moet er meer ozb geheven worden. Maar dat gebeurt niet alleen bij de categorie 'niet woningen'. Ook de huizenbezitters, de categorie 'woningen', moeten dat tekort opvangen.

Opnieuw tien procent extra

Waarom? Het heeft te maken met de afspraken in het coalitieakkoord van de gemeente. Daar is een verdeelsleutel afgesproken, namelijk 1 euro voor de categorie woning staat gelijk aan 3,72 euro voor bedrijven. Het wijzigen van de afspraak zien de coalitiepartijen niet zitten.

Oppositiepartij Gemeentebelangen vindt dat maar niks. Als het aan Markus Ploeger ligt moeten de zogenaamde 'niet woningen' de tekorten volledig ophoesten.

'We hebben al een keer tien procent extra gevraagd aan inwoners en we gaan nu nog eens extra vragen aan burgers', zegt hij. 'De verhoging is een fors bedrag op de rekening.' Maar voor het plan om alles te verhalen op 'niet woningen' had Ploeger geen meerderheid.

Andere verdeelsleutel

Een milder voorstel waarbij de tekorten anders worden verdeeld leek op meer steun te kunnen rekenen. In dat voorstel was de verdeelsleutel 1 op 4,16. Woningbezitters betaalden dan gemiddeld dertien euro meer ten opzichte van dit jaar.

Financieel wethouder Erik Drenth ontraadde dat voorstel. Bij de oprichting van Midden-Groningen moesten verschillende verdeelsleutels van verschillende gemeenten samengevoegd worden.

Verdeelsleutel bij ontstaan Midden-Groningen vastgelegd

Zo was de verdeelsleutel in Hoogezand-Sappemeer bijvoorbeeld al 1 op 3,72, maar in Slochteren was de verdeelsleutel 1 op 2,53. 'We vroegen toen een behoorlijke stap voor ondernemers uit voornamelijk voormalig Slochteren', vertelt Drenth.

'We hebben besloten om de verdeelsleutel voor de huidige collegeperiode vast te leggen zodat de ondernemers in ieder geval in deze vier jaar geen extra stap hoeven te zetten in de verhoudingen', legt Drenth uit.

Uiteindelijk leverde de lichtere variant van Ploeger dan ook geen meerderheid op. Alle coalitiepartijen stemden tegen zijn voorstel.

