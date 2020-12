Stadjer die man met kapmes in nek stak blijft voorlopig in cel

Een politieagent neemt een kapmes in beslag (Foto: Dennis Venema)

De Groninger rechtbank heeft in een pro forma-zitting de voorlopige hechtenis verlengd van een 58-jarige Stadjer. Hij wordt verdacht van een poging doodslag op een 46-jarige man. De verdachte zou op 21 september in de Indische buurt het latere slachtoffer met een kapmes in diens nek hebben gestoken of gesneden.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt poging tot doodslag bewezen. Het incident met het kapmes vond rond 19:00 uur in de avond plaats aan de Bataviastraat. Het latere slachtoffer werd met het kapmes gestoken, geslagen of gesneden. Hij moest met een diepe en brede wond in zijn nek naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij overleefde de aanval wonderwel.

Geestestoestand

Wat er zich op die avond tussen de beide mannen heeft afgespeeld en wat de aanleiding was van de aanval is niet duidelijk. De verdachte zou naar verluid in 'psychisch sociale problematiek' hebben gehandeld.

Meer over zijn geestestoestand zal naar voren komen tijdens een volgende zitting. Deze staat medio maart gepland. Tot die tijd blijft de Stadjer in de penitentiaire inrichting in Leeuwarden.

Coronabesmettingen

Ondertussen wordt naarstig op zoek gegaan naar een psycholoog die met de man in gesprek gaat. En daar zit 'm het probleem: vanwege de huidige coronamaatregelen heeft zich nog geen psycholoog bij hem gemeld.

Tot oktober kon de penitentiaire inrichting in Leeuwarden corona buiten de deur houden. Kort daarna raakte een medewerker met het virus besmet. Om mogelijk besmettingsgevaar te voorkomen, hebben deskundigen de man nog niet opgezocht.

Schorsen voorlopige hechtenis

Het verzoek van de advocaat en de verdachte zelf om de voorlopige hechtenis te schorsen of op te heffen, werd niet gehonoreerd. De Stadjer blijft vastzitten.

Het delict waarvan hij wordt verdacht kan - mits bewezen - een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer opleveren. De man is in 2013 voor het laatst veroordeeld geweest voor een geweldfeit. De man zegt zelf dat hij onschuldig is.