Nijjoar: muzikale nieuwjaarswens van Marlene Bakker

Op de valreep van 2020 komt de Groningse zangeres Marlene Bakker met een muzikale eindejaarsgroet. Nijjoar heet het lied dat ze onder coronaregels opnam in Haarlem. ‘Dit leek me een goed moment om dit klotejaar toch met iets moois af te sluiten.’

‘Nijjoar hebben we twee jaar geleden geschreven en we hebben het gespeeld in de Stadsschouwburg als eind van de show,’ begint Marlene Bakker over haar nieuwe single. ‘Het liedje heeft me niet meer losgelaten en toen kwam dit jaar en dacht ik: we moeten het opnemen zodat we dit jaar af kunnen sluiten en met hoop naar 2021 kunnen kijken.’

Dikke domper

‘Ik ben al meer dan een half jaar niet naar de kapper geweest. Sinds mijn veertiende heb ik nog nooit zulk lang haar gehad,’ begint Marlene lachend haar terugblik op 2020. ‘Het was een heel bijzonder jaar voor iedereen, een jaar waarin alles in eens stilstond maar tegelijkertijd was het een chaotisch jaar.’

De zangeres had net haar vierde show van haar theatertour er op zitten toen in maart de eerste lockdown werd afgekondigd. ‘Dat was een dikke domper maar gelukkig heb ik wel bijna alle shows in de zomer kunnen inhalen. Er is nog een show die we in maart volgend jaar in Geert Teis gaan doen.’

In een keer opgenomen

In november stond Bakker samen met haar vaste begeleiders Bernard Gepken (gitaar), Reyer Zwart (bass) en Nicky Hustinx in de Exalto Studios in Haarlem. ‘Allemaal op gepaste corona-afstand hebben we het lied uiteindelijk in een keer opgenomen. Dat was echt te gek want daardoor heeft het een mooi organisch geluid gekregen.’

Net als haar debuut album Raif werd de single door Luuk Cox gemixt in Brussel. Daarna werd de opname naar Nashville in de VS gestuurd.

Triggerfinger en Beyoncé

‘In Nashville is Nijjoar door Fred Kevorkian gemastered’, vertelt Bakker. Kevorkian werkte eerder onder meer met Triggerfinger en Beyoncé. ‘Bernard had al eerder met hem samengewerkt en hij dacht dat dit nummer ook wel erg goed bij zijn manier van werken zou passen. Dat was ook zo want toen we het terug kregen klonk super!’

Nijjoar zou daarmee het eerste Groningstalige lied zijn dat in de countryhoofdstad van de Verenigde Staten is bewerkt.

Lees ook:

- Prentenboek De Gruffalo is er nu ook in het Gronings

- Wat Aans!, Marlene Bakker en Jan Veldman in online Groningstalige talkshow