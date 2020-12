Column: Ongehoord

'Anderhalvemetersamenleving' is verkozen woord van het jaar. Daarmee viste onder andere 'viruswappie' achter het net. En dat is doodzonde, want een beter woord voor het coronajaar 2020 is er niet.

'Viruswappie'. Het woord heeft iets sulligs in zich. Iets negatiefs. Maar ook iets onvoorspelbaars. Maar bovenal geeft het de verdeeldheid weer. Het coronavirus is al maandenlang bezig 17 miljoen Nederlanders te slopen. Het virus kruipt naar binnen en knaagt aan het vermogen om helder te blijven denken. Een onbehaaglijk gevoel achterlatend.

De zogenaamde 'viruswappies' uiten dit gevoel door met wok en pollepel de tv-toespraak van premier Rutte te verstoren. Ik, een doorsnee brave burger, betrapte mijzelf erop dat ik het protest intrigerend vond, maar voornamelijk bloedirritant.

Ik trok het altijd prima als iemand anders een mening had die afweek van de mijne. Leven en laten leven, zeg lekker wat je wilt, joh. Maar nu kruipt het onder mijn huid. En ook onder die van miljoenen anderen. Iedereen zet vol de hakken in het losse zand van de samenleving. Met een keiharde tegenstelling als naar gevolg. 'Wij' zijn hunnie en zullie geworden.

Waar iedereen pre-corona nog gebroederlijk op Noorderzon samen een biertje dronk, is dat nu ondenkbaar. Het gaat niet meer om het gezellig drinken van een biertje, maar om de discussie over het biertje zelf.

Hoezo is dit een goed biertje? Weet je wel hoe slecht een schuimlaag voor het milieu is? Waarom is jouw biertje een graad warmer dan die van mij? Het volste vertrouwen in het ons zo geliefde biertje is weg. We zetten overal vraagtekens bij om een stellige mening te vormen.

Een mening die meestal uitgroeit tot een eigen waarheid. Ook ik verzamel informatie en vorm een mening die ik als waarheid zie. Maar wat is nog goed? En wat niet? Ik zie het soms even niet meer.

We leven in een ongehoorde situatie waarin bepaalde mensen die zich ongehoord voelen zich laten horen. Ik kan niet wachten tot we de coronatijd achter ons kunnen laten en gewoon dat biertje op Noorderzon kunnen drinken.

Simpelweg je lippen aan het glas zetten en een slok nemen. Genieten, in grote mate. Niet meer omkijken naar nu, niet meer inzoomen op verschillen, maar samen proosten. Prut alvast!

