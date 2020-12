DelfSail gaat niet door in 2021 (update)

De organisatie verwacht dat er in juni volgend jaar, als het evenement gehouden zou worden, nog te veel beperkende maatregelen gelden vanwege het virus.

We willen dat iedereen ervan kan genieten, zonder beperkingen Directeur Jeannette Blijdorp van Delfsail

Rond de één miljoen bezoekers verwacht

DelfSail is het grootste evenement in onze provincie. Eerdere edities trokken rond de één miljoen bezoekers naar de haven van Delfzijl. Het wordt eens in de zes jaar gehouden.

'We willen dat iedereen ervan kan genieten, zonder beperkingen aan alle kanten. Iedereen wil van DelfSail genieten en vrij over de kade rondlopen en dat kan volgend jaar nog niet', zegt directeur Jeannette Blijdorp.

Nieuwe datum is nog niet bekend

Het maritieme evenement wordt uitgesteld. De organisatie hoopt in januari te kunnen zeggen wanneer DelfSail wel door kan gaan: 'We zijn nu bezig met onderzoek. Het hangt van heel veel andere partijen af, dat zijn wereldwijde trajecten. We moeten kijken wat logistiek een handig moment is', vertelt Blijdorp.

DelfSail is van ons allemaal en dat moet vooral zo blijven Voorzitter Jan Koolhof van Delfsail

'Het is een teleurstelling voor ons allemaal'

Ook voor de directeur, die de afgelopen jaren bezig was met de voorbereidingen, is het een klap: 'Dit is een onderdeel van je leven. Voor mij is het ook heel heftig.'

Fekko Jan Sebens van het organisatiecomité hoorde vrijdagochtend het besluit van het bestuur: ‘We zijn enorm teleurgesteld. Iedereen zit nu wel te wachten op een feestje. Mensen die Delfsail ooit een keer meegemaakt hebben, die zijn besmet met het positieve virus van Delfsail. Maar aan de andere kant is het wel te begrijpen en een wijs besluit van het bestuur.’

'Dit jaar ging al niet zo goed'

Ook bij ondernemer Bert Boer van het Eemshotel komt het nieuws hard aan. ‘Dit is een grote teleurstelling. De eerste annuleringen zijn al binnen. Dit jaar ging al niet zo goed. We hadden al geen inkomsten met Pinksteren, niet met kerst en nu Delfsail er nog achteraan.’

Bert Boer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Ook voorzitter Jan Koolhof is teleurgesteld. Hij laat in een persbericht weten dat dit het enige juiste besluit is: 'DelfSail is van ons allemaal en dat moet vooral zo blijven. Bij een anderhalvemeterrealiteit is dat niet op de vertrouwde wijze te realiseren.'

Dit bericht is aangevuld met meer reacties

Lees ook:

- DelfSail is op z'n vroegst pas in 2023

- 'Mensen moeten zeggen: Delfzijl, ik kom hier nog een keer terug'