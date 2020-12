Groningen werkt niet mee aan extra opvangplekken asielzoekers

Een poort bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel (ter illustratie) (Foto: ANP)

De provincie Groningen vindt het niet nodig om nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen in te richten in onze provincie. Het besluit valt terwijl het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nijpende tekorten heeft.

Dat lijkt tegenstrijdig, maar is dat ook zo? ‘Wij doen aan voldoende en goede opvang voor vluchtelingen. We zijn zelfs trendsetter’, stelt gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Zijn uitspraken worden ondersteund door cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie. Daaruit blijkt dat de provincie Groningen in juni dit jaar als enige provincie de doelstelling qua aantal opvangplekken voor zowel de lange als korte termijn heeft gehaald.

Waar andere provincies op de korte termijn nog 417 extra opvangplekken moesten regelen, had Groningen die plekken al geregeld met de komst van het asielzoekerscentrum in Musselkanaal.

COA is zoekende

Feit blijft wel dat het COA nog steeds naarstig op zoek is naar extra opvangplekken. Het komt onder andere doordat de processen bij de IND langer duren dan normaal. Ook lukt het niet altijd om een woning voor statushouders te vinden. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven moeten daarom noodgedwongen langer in een asielzoekerscentrum wonen.

Om dat op te lossen lijkt de provincie vooral te kijken naar andere provincies die in verhouding minder opvangplekken leveren. ‘We hebben alle bereidheid om problemen op te lossen, maar het moet natuurlijk niet eenzijdig richting het Groningse gaan’, stelt Van Dekken.

Uit de cijfers van juni blijkt dat vooral de provincies Noord- en Zuid-Holland nog niet aan de gestelde doelen van het ministerie voldoen.

Middel uit vluchtelingencrisis toegepast

De provincie komt vrijdag naar buiten met conclusie dat er geen extra opvangplekken nodig zijn in Groningen. Staatssecretaris Ankie-Broekers Knol heeft provincies in juni gevraagd om te kijken of ze extra opvangcapaciteit kunnen leveren.

Dat gebeurde allemaal nadat andere pogingen geen resultaat hadden. Ze greep daarom naar een middel dat ook tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 is gebruikt: de zogenaamde Regionale Regietafels.

Burgemeesters komen bijeen onder leiding van de Commissaris van de Koning om te kijken hoe er extra opvangplekken geregeld kunnen worden.

Ook het COA zelf probeerde de tekorten op te lossen. Meermaals vroeg de organisatie aan Jaap Velema of het voormalige azc in Bellingwolde open kon. Hij deed dat verzoek af met een ‘eenduidig nee’. Volgens de burgervader heeft de gemeente haar handen al vol aan de locatie in Ter Apel.

