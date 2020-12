Leekster Eagles ziet hervatting van competitie niet zitten

Het bestuur van de zaalvoetbalclub heeft aangegeven zich moreel, financieel en inhoudelijk niet te kunnen vinden in de voorgestelde plannen van de voetbalbond. De vereniging vraagt zich hardop af welk signaal er afgegeven wordt door een amateursport als de competitie weer opgepakt wordt in deze tijd.

Geen speler verdient er brood mee

De maatschappij staat volgens Leekster Eagles spreekwoordelijk 'in brand' waardoor ze de vraag gerechtvaardigd vinden of het werkelijk zo belangrijk is om weer te gaan zaalvoetballen. Bovendien zeggen ze dat er geen speler is die er zijn brood mee verdient.

Ook is Leekster Eagles bang dat het de regels van het protocol niet kan nakomen. En er is gerede twijfel of dat bij andere clubs wel het geval is. Het draait hierbij met name om de garantie die geboden moet worden dat een speler niet naar de club komt als er zich in het huishouden corona gerelateerde klachten voordoen.

Kosten coronatests

De kosten van de voorzorgsmaatregelen komen voor rekening van de clubs. In het voorgenomen scenario zijn de kosten van coronatests voor zeven speelronden opgenomen. In totaal een bedrag van 5250 euro. Voor Leekster Eagles is dat nog wel op te brengen, maar de onzekerheid daarna is een heikel punt. Er staan geen inkomsten tegenover omdat er zonder publiek gespeeld wordt. Per wedstrijd betekent dat een inkomstenverlies van 1000 euro.

In tourbussen naar uitwedstrijden

Ook de logistiek rondom uitwedstrijden is een knelpunt. Reizen mag niet meer in negen persoons busjes. De club stelt dat er twee grote toerbussen nodig zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren. Dat betekent een extra kostenpost van 3000 euro.

Of er meer clubs in de Eredivisie zijn die niets voelen voor een hervatting is niet bekend. Er wordt in het protocol van de voetbalbond wel gesteld dat er een herstart komt volgens het voorgesteld protocol als elke club ermee instemt. Op 21 december moet de Eredivisieclubs gereageerd hebben op de plannen van de KNVB.

