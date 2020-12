Cel voor inbraken in kerk en dorpshuis Westerkwartier

Eén van de tien vernielde deuren in dorpshuis Lutjegast (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Voor een inbraak in een kerk in Zevenhuizen en een dorpshuis in Lutjegast is een 47-jarige man uit Utrecht veroordeeld tot negen maanden cel. Hiervan zijn zes maanden voorwaardelijk.

De voordeur van de kerk was op 27 januari met fors geweld opengebroken. Binnen waren nog eens drie deuren vernield en de kluis was opengebroken. De dader had een geldbedrag van 350 euro meegenomen.

Op het achtergebleven gereedschap zat een bloedspoor. De verdachte kwam in beeld, doordat zijn dna in de landelijke databank zat en matchte met dit spoor.

Ravage

Toen werd ook duidelijk dat de man in november 2019 in Lutjegast had ingebroken. De beheerder van het dorpshuis trof een ravage aan.

Op de vloeren was wijn uitgegoten en de deuren waren vernield. In de kas zat vanwege een geslaagde spooktocht ruim duizend euro. Dat geld was weg.

Op beeld

Het werk van de inbrekers werd door een camera vastgelegd. Een van hen was de man uit Utrecht. Hij werd niet alleen herkend van de beelden, maar het dna van de man kwam ook overeen met een achtergebleven bloedspoor in het dorpshuis.

De man werd ook een poging inbraak bij een kapsalon in Lutjegast verweten, maar hiervoor was volgens de rechter te weinig bewijs.

