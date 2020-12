Gemeenten delen toch geen vuurtonnen uit voor oud en nieuw

Reden: zij willen voorkomen dat mensen tijdens de jaarwisseling samenkomen bij een vuurton.

Gezellig met de buurt bij elkaar staan

Vuurtonnen zijn in het leven geroepen om vreugdevuren op straat te voorkomen. Mensen kunnen dan gezellig met de buurt bij elkaar gaan staan. Pekela begon vorig jaar al met het uitdelen van in totaal veertig stuks. Oldambt wilde er dit jaar ook mee beginnen.

Vanwege corona willen we samenkomsten bij een vuurton ontmoedigen Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Maar na een overleg met de Veiligheidsregio Groningen is besloten toch géén vuurtonnen uit te delen. Oldambtster burgemeester Cora-Yfke Sikkema daarover: 'We vinden dit natuurlijk heel jammer, maar vanwege corona willen we samenkomsten bij een vuurton ontmoedigen. Zeker nu er nog maar twee personen bij mogen staan.'

Een enorme teleurstelling maar we kunnen even niet anders Burgemeester Jaap Kuin van Pekela

De Pekelder burgemeester Jaap Kuin zegt: 'Met de huidige maatregelen mogen er nog maar twee personen, of personen uit één huishouden, samen op straat. Wanneer wij vuurtonnen uitdelen, stimuleren wij indirect Pekelders om samen te komen. In deze periode is dat niet de bedoeling. Een enorme teleurstelling maar we kunnen even niet anders'.

Wat mag nog wel?

Er mag geen vuurwerk de lucht in, het is niet de bedoeling om vreugdevuren te stichten en de vuurtonnen blijven achter slot en grendel bij beide gemeenten. Wat mag nog wel?

Een vuurtje stoken in een vuurkorf in je eigen tuin is geen probleem. Carbidschieten mag ook nog steeds, al moeten mensen daarvoor wel een ontheffing hebben aangevraagd. Daarvoor gelden overigens wel de landelijke coronamaatregelen.

