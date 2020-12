Dertiende maand: een nieuwe tv of in de spaarpot?

Het is verleidelijk de eindejaarsbonus of dertiende maand direct om te zetten in nieuwe spullen. Je spekt er weliswaar de kas van de middenstand mee, maar of het slim is? Bedenk even of je het geld wel kúnt uitgeven, zegt financieel coach Monica Helbig.

December is voor velen een dure maand. Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Cadeautjes, lekker eten en drinken en vuurwerk, daar gaat veel geld naartoe. Gelukkig voor hen, ontvangt een deel van de werkenden deze maand een extraatje.

Een dertiende maand of een eindejaarsuitkering bijvoorbeeld. Altijd mooi meegenomen, maar vaak vliegt dit extraatje bijna ongemerkt de portemonnee uit. Wat is nu verstandig in deze onzekere coronatijd? Kun je de extra inkomsten opmaken of is het beter er wat anders mee te doen?

Wat staat ons te wachten

Veel is onzeker momenteel. Wanneer krijgen we het coronavirus onder controle, wanneer kunnen we vaccineren, tot wanneer gelden er strenge maatregelen?

Wel is duidelijk dat door de nieuwe lockdown meer bedrijven het moeilijk krijgen en dat het herstel van de economie langer op zich zal laten wachten. Nu valt het aantal werklozen en faillissementen nog mee, maar wat staat ons nog te wachten?

Tel daarbij op dat een miljoen werkenden direct in grote financiële problemen raken bij verlies van hun baan. Ze hebben minder dan 1.000 euro spaargeld en geen partner met inkomen.

Hoe zit het met je spaargeld?

Hoe zit dat bij jou? Weet jij wat de financiële gevolgen zijn wanneer je je baan kwijt raakt? Heb je spaargeld om dat op te vangen?

In mijn coachingspraktijk zie ik veel mensen met weinig tot geen spaargeld. Huishoudens die alles uitgeven wat er binnenkomt. Met leningen en soms ook met betalingsachterstanden. En dat betreft heus niet alleen mensen met een wat lager inkomen, maar ook huishoudens met een modaal of hoger inkomen.

Dat we dit in alle inkomensgroepen zien, komt doordat wij mensen sterk zijn gericht op de korte termijn. We geven liever nu iets uit dan dat we sparen voor de lange termijn.

Duik in je financiën

Om te bepalen wat voor jou handig is om te doen met je eindejaars-extraatje, moet je eigenlijk eerst een goed overzicht hebben over je financiële situatie. Sowieso is het einde van het jaar voor mij altijd hét moment om weer eens goed in mijn financiën te duiken.

Ik maak dan een overzicht van inkomsten en uitgaven voor het hele jaar. Natuurlijk is dat een planning en kan er nog van alles veranderen, maar het geeft me inzicht en rust. Ga al je uitgaven langs en bepaal of je ergens op kunt besparen. Vaak is dit wel het geval.

Kijk ook hoeveel spaargeld je hebt en hoeveel maanden je daarmee vooruit kunt. Ikzelf wil altijd graag een bedrag op mijn spaarrekening waarmee ik zes maanden mijn uitgaven kan voldoen. Dat geeft mij rust. Op de website van het NIBUD vind je een BufferBerekenaar. Die kan je ook helpen om te bepalen hoeveel spaargeld verstandig is.

Betaal en los af

Heb je schulden, een lening of betalingsachterstanden? Maak een overzicht. Dan wordt het vanzelf duidelijk wat je het beste met je dertiende maand kunt doen.

Eerste prioriteit moet zijn het oplossen van betalingsachterstanden. Loop je achter met betalen van je energierekening of zorgverzekering? Betaal deze dan. Vervolgens kijk je naar je spaargeld. Heb je weinig tot geen spaargeld? Zet je extraatje dan op de spaarrekening.

Heb je een lening? In veel gevallen mag je deze ook versneld aflossen. Doe dit. Je kunt de aflossing nu nog betalen, maar wat als je je baan kwijt raakt? Realiseer je dat leningen duur zijn. De rente ervoor is soms wel 10 procent. Dat is zonde.

Wanneer je deze drie belangrijkste zaken hebt voldaan dan kun je het uitgaven. Of natuurlijk alsnog je spaargeld aanvullen.

Doe ook iets leuks

Overigens ben ik wel van mening dat je met een extraatje ook iets leuks moet doen. Schulden aflossen en sparen is belangrijk, maar jezelf of je kinderen verrassen met iets aardigs is natuurlijk ook belangrijk.

Monica Helbig is financieel coach en eigenaar van financieel coachingsbureau Cijfers & Centen. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden.