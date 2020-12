DelfSail is op z'n vroegst in 2023

Het maritieme evenement DelfSail kan pas op z'n vroegst in 2023 weer worden gehouden. Zowel voor de organisatie als voor de gemeente Delfzijl is 2022 geen optie.

Vrijdag werd bekend dat DelfSail, dat gepland stond voor juni volgend jaar, wordt uitgesteld vanwege het coronavirus.

Al Sail-evenement in Harlingen

Eén jaar uitstellen is voor de organisatie geen optie, omdat Harlingen in 2022 al gasthaven is van de Tall Ships Race. 'Twee soortgelijke evenementen die vlak bij elkaar liggen op zo'n korte afstand is geen goed idee', zegt DelfSail-directeur Jeannette Blijdorp.

Ook voor de gemeente is het uitgesloten dat het evenement in 2022 wordt gehouden in de havenstad. Op meerdere plekken in het centrum vinden grote sloop- en nieuwbouwprojecten plaats.

Tal van bouwprojecten

Zo wordt theater De Molenberg en het naastgelegen horecacomplex De Bolder in juli gesloopt. De gemeente hield rekening met het evenement door pas na DelfSail te slopen. In 2022 ligt het uitgaansplein overhoop voor nieuwbouw van het theater en de bibliotheek.

Op het Vennenplein gaat het huidige pand van de Lidl tegen de vlakte. Aan de overkant wordt in 2022 een nieuw appartementencomplex gebouwd waar de supermarkt in komt. En ook aan de Nieuweweg, in het zuidoosten van het centrum, worden dat jaar panden gesloopt en gebouwd.

'Dat maakt het samen onmogelijk om het in 2022 te doen', zegt burgemeester Gerard Beukema. 'We hebben met de organisatie overleg gehad dat er dan grote belemmeringen zijn in het centrum van Delfzijl.'

De organisatie liet weten in januari bekend te maken wanneer het evenement zal plaatsvinden. Of dat in 2023 zal zijn, is nog onduidelijk.

Bittere pil

Beukema vindt het jammer dat het niet door kan gaan, maar een verrassing is het niet: 'Als je het echt rationeel bekijkt, lag het in de lijn der verwachting dat je DelfSail niet op een normale manier kunt houden volgend jaar.'

Voor de ondernemers betekent dit wel een klap, zegt de burgemeester: 'DelfSail is voor hen een toptijd. Ze zullen nu moeten wachten op 2023 of later. Dat is een bittere pil.'

