Tot zes jaar cel voor ontvoeren en afpersen student Kometenstraat

Het Openbaar Ministerie eiste in november celstraffen van acht en negen jaar. De officier van justitie ging daarbij uit van poging tot doodslag. Dit vond de rechter een stap te ver, die ging uit van ontvoering. De rechtbank heeft daarbij sterk gekeken naar de straffen die eerder al eens voor ontvoeringszaken zijn opgelegd.

In een tapijt

De student die in Groningen een kunstopleiding volgde, werd in januari onder bedreiging van een mes in een auto geduwd. Hij werd daarbij mishandeld en gaf onder druk zijn pinpas met pincode af. Met de pas werd later 1000 euro van zijn rekening gehaald. Het slachtoffer werd vervolgens in een garagebox in een tapijt gewikkeld en op een slaapbank in een woning aan de Kometenstraat in de stad Groningen vastgebonden.

Bitcoins

Via de politie in Londen kwam een melding over de ontvoering binnen. De vader van het slachtoffer is een vermogende man uit Pakistan. Via een videoverbinding smeekte zijn geblinddoekte zoon om losgeld. Om hem vrij te krijgen moest er 250.000 dollar aan bitcoins worden betaald. Uiteindelijk kreeg de politie in Groningen de woning in het vizier.

Mensonterend

De agenten vielen op 24 januari binnen en vonden het slachtoffer in mensonterende toestand, vastgebonden en gewond op een slaapbank. Het slachtoffer is getraumatiseerd en verblijft sinds zijn vrijlating in zijn geboorteland. De drie moeten hem een schadebedrag van 39.000 euro betalen.

