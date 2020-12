De ondernemer die raadslid werd voor de communisten

Jan Kenter, Engel Modderman, Elsa Kamminga en Derk Jan Bleeker in de VCP-raad van Oldambt in 2014 (Foto: Engel Modderman/Twitter)

Hij nam en neemt geen blad voor de mond en zorgde in het voorjaar van 2014 voor opschudding. Derk Jan Bleeker, die van de betonboor, was raadslid en kandidaat-wethouder voor de Verenigde Communistische Partij in Oldambt. Later dat jaar moest hij vanwege zijn gezondheid stoppen.

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: een opvallende verschijning op de kieslijst van Student en Stad.

Het verhaal van Engel Modderman sprak Derk Jan Bleeker wel aan. Communist of niet, Modderman zei in de gemeenteraad van Oldambt waar het op stond en had goed contact met de bevolking. ‘Zai dochten zuuver vanoet de burgers. Zai begonnen onderaan, dat leek mie beter tou dan topdown’, motiveert Bleeker zijn keuze om op de kieslijst van de VCP te gaan staan. ‘Ze hadden goede ideeën. Ik zei tegen Engel: ik wil wel wethouder voor jullie worden. Dat kwam goed uit, want Engel zag dat ook wel voor zich.’

Eenden vliegen in kuddes, adelaars vliegen alleen Derk Jan Bleeker - oud-raadslid

Bleeker hoefde eigenlijk niet meer zo nodig, de ondernemer had het betonboorbedrijf overgedragen en kon achterover leunen na een leven werken. Maar de teloorgang van het Oldambt, zijn Reiderland, ging hem aan het hart. ‘Ik wou dat doen voor de gemeenschap. Hier ging en gaat zóveel mis, wat ‘n boudel.’

‘Soms heeft links gelijk, soms rechts, soms geen van beide'

Bleeker, gezegend met een donkere basstem, een indrukwekkend postuur en een scherpe mening, heeft een gevleugelde uitspraak: ‘Eenden vliegen in kuddes, adelaars vliegen alleen'.

‘Het is niet, zoals ze in de politiek vaak denken, de meerderheid die beslist over het gelijk’, zei hij eind 2013 tegen journalist Jan Johan Ten Have in het weekblad Groot Groningen. ‘Soms heeft links gelijk, soms rechts, soms geen van beide. Communist, liberaal of socialist, het maakt mij niet uit. Wie gelijk heeft, krijgt van mij gelijk. Lokale politici zijn door de bank genomen oprechte amateurs. Er zijn er maar weinigen die alle stukken helemaal lezen en ze ook nog begrijpen. Door een gebrek aan kennis van zaken worden er de vreemdste beslissingen genomen. Daarom zeg ik: wat er ook gebeurt, denk altijd zelf na. Acht is meer dan duizend. Wil je wat bereiken? Dan moet je het buiten de platgetreden paden zoeken.’

Ik was bij de dokter, ik had een veel te hoge bloeddruk Derk Jan Bleeker - oud-raadslid

Ruim zeven jaar later denkt Bleeker er nog zo over. ‘Als je wat wilt moet je goed bereikbaar zijn. Dat heeft de Gouden Driehoek bij Zuidbroek bijvoorbeeld veel beter voor elkaar. Rijd je vanuit de stad dat deel voorbij, dan gebeurt er niks meer en is de boel hartstikke dood. Dan kom je bij de rotonde naar Winschoten, dat is helemaal een drama. Dat ligt in mijn ogen voor een deel aan de gemeente, bedrijven die wat willen moet je de ruimte geven. Dat voorbeeld bij Dun Agro, dat is helemaal treurig. Moeilijk doen over een stukje grond dat net in Oldambt ligt.’

In de oppositie

Bleeker was kandidaat-wethouder, maar VCP belandde in 2014 ondanks een zetelverdubbeling van 2 naar 4 in de oppositie. De gepensioneerde ondernemer werd raadslid. Na een half jaar raadslidmaatschap hield hij het voor gezien. ‘Ik was bij de dokter, ik had een veel te hoge bloeddruk. Ik vroeg: waar kan dat van komen? Stress, zei de dokter. Toen wist ik genoeg, ik heb direct gezegd dat ik zou stoppen.’

Maar het Oldambt gaat hem nog altijd aan het hart. ‘Als het vanuit de burgers komt, is het goed. Kijk naar de speeltuin hier in Beerta, dat loopt geweldig. Of Dickens Day, daar komt geen gemeente aan te pas. Ze moeten veel beter naar de mensen luisteren. Ze gaan ervan uit dat zij ‘t weten en de mensen gek zijn. Dat is niet zo, het is eerder andersom.’

