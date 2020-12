FC Groningen moet het doen zonder sterkhouder Matusiwa

Het begint zo langzamerhand echt een puzzel te worden voor FC Groningen trainer Danny Buijs, nu ook Azor Matusiwa zich in de ziekenboeg van de Trots van het Noorden heeft gemeld. Ook Patrick Joosten, Alessio da Cruz en Arjen Robben zijn er tegen Sparta vanwege verschillende kwetsuren niet bij. Doordat Matusiwa afwezig is zal Bart van Hintum de aanvoerdersband dragen.

Twijfels over Gudmundsson

Daarnaast is het nog de vraag of Gabriel Gudmundsson en Ko Itakura volledig inzetbaar zijn. Beide spelers deden wel de gehele vrijdagtraining mee. ‘Het is nu vooral afwachten of Gabriel helemaal fit is’, zegt Buijs. ‘Itakura had wat enkelklachten, maar ik denk dat hij er wel bij is.’

Voornamelijk de afwezigheid van Matusiwa is een flinke aderlating voor FC Groningen. ‘Azor is de aanvoerder, heeft bijna alles gespeeld en ook heel goed gespeeld’, aldus Buijs. ‘Het is natuurlijk nooit leuk, maar dat soort dingen gebeuren in het voetbal.’

Defensie

Het puzzelen begint dus met de vraag of Gudmundsson fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. De tot back omgeturnde aanvaller viel tegen RKC geblesseerd uit, maar is flink op de weg terug. Mocht hij kunnen spelen, dan hoeft de achterhoede in ieder geval niet overhoop gegooid te worden. Wel is de vraag wie op de plekken van Matusiwa en Joosten komt te spelen.

‘Ramon Pascal Lundqvist zou een linie terug kunnen zakken’, vertelt Buijs. ‘Met Ahmed El Messaoudi ga ik zeker niet schuiven, omdat ik heel tevreden ben hoe hij het op dit moment voorin invult.’

Jeugd

Verder wil de oefenmeester eigenlijk zo min mogelijk schuiven in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen FC Emmen. ‘Ik denk dat we nog gewoon in staat zijn om een goed elftal op te stellen zaterdag. Mo El Hankouri keert terug uit een schorsing, dat betekent dat we nog een stuk of twaalf dertien veldspelers tot onze beschikking hebben. Verder zullen we het aanvullen met wat jeugd.’

