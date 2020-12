OM wil veelpleger laten opsluiten, maar twijfelt over bewijs

'Beelden zeggen niet alles.' Dat zei de officier van justitie vrijdag over de zaak tegen een 55-jarige Stadjer, die verdacht wordt van twee winkeldiefstallen, in september en oktober in Stad.

De verdachte zou uit twee supermarkten port, vleeswaren en koek hebben meegenomen zonder daarvoor te betalen. De officier van justitie wil de man, die al dertig jaar verslaafd is aan drank en drugs, naar de gevangenis of naar een kliniek voor veelplegers sturen. Maar beelden van de vermeende diefstal in de supermarkten zijn niet overtuigend genoeg voor zo'n zware eis.

Verdachte is 'top-kandidaat voor veelplegerskliniek'

Vrijspraak zou dan voor de hand liggen, maar de aanklager twijfelt en wil een nieuw politieonderzoek naar de gestolen port, koekjes en vleeswaren. 'Van één kant zijn camerabeelden gemaakt. Ik vraag me af of je daar alles wel op ziet. Er moet duidelijkheid komen', zei de officier. 'De verdachte is een topkandidaat voor de kliniek voor veelplegers (ISD). Maar om dat te eisen heb ik meer onderzoek nodig naar beelden of een verklaring'.

De politie zou iets hebben opgeschreven wat niet zou zijn gebeurd. Een nieuw proces-verbaal over de zaak is daarom aanstaande, zo stelt de aanklager. het draait om vragen als: wat, waar, door wie en waar is in beslag genomen op 3 oktober.

Geen druppel port is te zien

Op camerabeelden van de supermarkt te zien dat de man wordt overmeesterd door eerst één en later door een tweede en een derde medewerker. De man slaat wild om zich heen en raakt daarbij een medewerker vol op diens lip. Daarna gaan twee agenten die zijn opgeroepen, bovenop de man zitten, geven hem een vuistslag en houden zijn handen stevig vast.

Als ik een wapen had, schoot ik jullie hartstikke dood Verdachte tijdens zijn arrestatie

De gestolen goederen zou de man vanuit zijn winkelmandje in zijn jas hebben gestopt. Maar tijdens de worsteling met de agenten komt er geen druppel port, koekje of plakje vlees uit zijn mouw. Op de beelden is alleen te zien dat de man zich hevig verzet.

Hij wenst daarbij de twee agenten dood: 'Als ik een wapen had, schoot ik jullie hartstikke dood'. Uiteindelijk moet de man geboeid mee naar het bureau. Naar eigen zeggen hield hij aan de gewelddadige aanhouding een zware hersenschudding over.

Verdachte heeft een strafblad van 49 pagina's

De verdachte heeft wel de schijn tegen: zijn criminele carrière bestaat uit 49 pagina's diefstallen, bedreigingen, mishandelingen, beledigingen en vernielingen. Het lukt de man maar niet zijn verslavingen de baas te worden. Toch is hij er van overtuigd dat hem dat gaat lukken in een speciale woonvorm voor oudere (ex-)verslaafden. 'Dan heb ik mijn eigen studio. Geen ISD, rechter. Alstublieft niet. Dank u.'

De raadsman opperde geërgerd dat er nu rijkelijk laat nog het één en ander moet worden uitgezocht bij de politie. 'Geef hem de kans de politie wakker te schudden. En mocht hij ooit een verkeerde knipoog geven aan agenten, dan kunnen we altijd nog ingrijpen', zei hij.

Verdachte biedt tientje en brief met excuses aan

De waarde van de gestolen goederen in oktober bedroeg 9,85 euro. Een fles port van 6,40 euro die hij in september meenam, vergoedde de man met een tientje en een brief met excuses aan de supermarkt.

De zaak wordt waarschijnlijk binnen drie maanden voortgezet. Tot die tijd blijft de man vastzitten.