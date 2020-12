Celstraffen tot 5 jaar opgelegd voor ontvoering Stadjer

De rechtbank in Leeuwarden heeft celstraffen tot 5 jaar opgelegd voor het ontvoeren, mishandelen, vastbinden en in de sloot gooien van een 18-jarige Stadjer.

De zes mannen hebben in september vorig jaar een Stadjer tegen zijn wil meegenomen naar recreatiegebied de Groene Ster in Leeuwarden.

In de auto werd hij ondervraagd over een hasjdeal, waarbij duizenden euro’s zouden zijn verdwenen. Omdat de Stadjer geen bevredigende antwoorden kon geven, werd hij in De Groene Ster vastgebonden, overgoten met terpentine en in een sloot gegooid. Uiteindelijk is hij zelf losgekomen.

Tbs voor hoofdverdachte

De twee hoofdverdachten zijn degenen die het plan hebben bedacht en samen hebben uitgevoerd. Bij een van hen is in het Pieter Baan Centrum een psychische stoornis geconstateerd. Omdat hij een flink strafblad heeft, moet hij vier jaar de cel in en krijgt hij tbs met dwangverpleging. Zijn rechterhand krijgt vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf.

Een van de mannen is vrijgesproken, omdat de rechter het niet te bewijzen vindt dat hij een rol speelde in het geheel. Het slachtoffer heeft ook niks over deze man verklaard. Een andere betrokkene krijgt een leerstraf opgelegd volgens het jeugdstrafrecht. Hij was net 18 jaar toen de ontvoering plaatsvond. Twee anderen krijgen deels voorwaardelijke straffen opgelegd, omdat zij begeleiding van de reclassering nodig hebben.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 10.000 euro.

