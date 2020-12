Student Hanzehogeschool begint christelijk modemerk

'Er was nog geen echt modemerk waarmee je je christen zijn kunt uitdrukken.' zegt Jongsma. 'Er is wel kleding met christelijk teksten, maar die zijn vaak groot of weinig subtiel. New Testament is een merk met een subtiel logo, een klein kruisje. Net zoals bijvoorbeeld Nike en Adidas een eigen logo hebben.'

Ik wilde gewoon kleding maken die ik zelf graag wil dragen Sander Jongsma

Jongsma is student Ondernemerschap aan de Hanzehogeschool in Groningen. Wat hij leert kan hij toepassen in het modemerk dat hij ontwikkelde. Toch heeft hij lang getwijfeld over de vraag of hij deze stap moest nemen.

'Het heeft veel voeten in aarde', zegt de geboren Fries. 'Maar het idee liet me niet los. Ik heb veel gebeden en dat heeft me geholpen het besluit te nemen New Testament te gaan ontwikkelen.'

Geld niet het belangrijkste

Was het hem voor al te doen om geld te gaan verdienen of waren er andere beweegredenen? 'Natuurlijk is het financiële aspect leuk,' zegt de student. 'Maar dat was niet de reden waarom ik hier mee begonnen ben. Ik wilde gewoon kleding maken die ik zelf graag wilde dragen. Ik kan mijn geloof er mee uitdragen, en het leuke is dat je ook in gesprek raakt met mensen als die het merk en het logo zien.'

Volgens Jongsma heeft de kleding een duurzaam en eerlijk karakter. Het wordt gemaakt in Bangladesh en Pakistan door gecertificeerde bedrijven. 'Er komen geen kinderhanden aan te pas en de grondstoffen zijn grotendeels biologisch.'

Bible-belt

De Hanze-student heeft inmiddels ongeveer 200 kledingstukken verkocht. De meeste bestellingen komen uit de bible-belt. 'Logisch', zegt Jongsma. 'Daar zit mijn doelgroep.'