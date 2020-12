Warming-up: Sparta - FC Groningen

FC Groningen kreeg afgelopen dinsdag een behoorlijke tik te verwerken door de nederlaag tegen FC Emmen in het bekertoernooi. Daardoor is de Trots van het Noorden al na één bekerwedstrijd uitgeschakeld.

Een gegeven waar ondanks de teleurstelling niet te lang bij stilgestaan kan worden, doordat vier dagen later alweer Sparta op het programma staat. Het aantal afwezigen aan de kant van FC Groningen wordt momenteel met de week groter. Arjen Robben, Alessio da Cruz, Patrick Joosten en Azor Matusiwa ontbreken vanmiddag op het Kasteel.

De vorm: FC Groningen

Qua plek op de ranglijst stijgt FC Groningen nog steeds boven zichzelf uit. En wat zou de club graag in de winterstop op die vijfde plaats staan. Om dat te bereiken moeten er nog wel punten worden gepakt en dat wordt vanmiddag knap lastig. Door alle blessures is het voor trainer Danny Buijs een puzzel geworden die gelegd moet worden met stukjes die niet goed passen. Want op het middenveld mist Daniël van Kaam zijn rots in de branding en wordt Groningen er zeker minder op. Maar voorin zijn de problemen op dit moment misschien wel het grootst.

Patrick Joosten en Alessio da Cruz zijn er dus niet bij, wat de kwaliteit van de voorhoede direct een stuk minder maakt. Buijs lijkt daardoor toch weer voor Mo El Hankouri te kiezen aan de linkerkant. De vleugelaanvaller moet het een keer laten zien in een wedstrijd, want dit seizoen is het tot nu toe zwaar onvoldoende.

De vorm: Sparta Rotterdam

De Rotterdammers zijn de laatste tijd uitstekend op dreef in de eredivisie. Sparta staat op de negende plaats met 15 punten uit twaalf wedstrijden. ‘Ze doen het heel goed’, zegt FC Groningen-trainer Danny Buijs over de tegenstander van vanmiddag. ‘Ze krijgen net als wij heel weinig doelpunten tegen de laatste tijd en hebben een goede ploeg met een mix van ervaring en talent. Sparta is een stugge, fysieke ploeg wat het lastig maakt om tegen te spelen. Wat dat betreft kan het heel interessant worden.’

Waar moeten we op letten?

Eigenlijk zijn vanaf het begin van de wedstrijd alle ogen gericht op de voorhoedespelers die bij FC Groningen aan de aftrap verschijnen. Want scoren en kansen creëren is los van een paar wedstrijden toch structureel een probleem bij FC Groningen. Helemaal met het groeiend aantal afwezigen in de aanval bij de Trots van het Noorden zal het vanmiddag een hels karwei worden om tot goals en kansen te komen. Wat dat betreft ligt er een mooie klus voor Mo El Hankouri om zich eens van zijn positieve kant te laten zien. De technische staf beloont de vleugelaanvaller al tijden met speelminuten, zonder dat hij daar iets tegenover weet te zetten. Vooral Kian Slor zal zich verbijten op de bank, want de rechtsbenige linksbuiten wil zo dolgraag laten zien, maar ziet toch meestal de keus op anderen vallen. En met al die afwezigen is dat voor hem doodzonde.

Historie

FC Groningen en Sparta speelden 31 keer eerder tegen elkaar op het Kasteel voor een eredivisiewedstrijd. De Trots van het Noorden won van al die ontmoetingen slechts zes keer. Sparta won dertien keer en twaalf keer werd het gelijk.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. Sparta Rotterdam - FC Groningen begint om 16.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 16.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Barend Beltman is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Alessio da Cruz, Patrick Joosten en Azor Matusiwa zijn geblesseerd. Gabriel Gudmundsson en Ko Itakura zijn een vraagteken.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Gudmundsson, van Hintum, Itakura, Dankerlui, Lundqvist, Daniël van Kaam, El Hankouri, El Messaoudi, Suslov en Strand Larsen.

