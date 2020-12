Besluit over locatie Holland Casino in Groningen uitgesteld

Holland Casino neemt in het tweede kwartaal van volgend jaar een besluit over de locatie van de nieuwe vestiging in Groningen.

Dat laat woordvoerder David Selier van het gokbedrijf desgevraagd weten.

Twee locaties op het oog

In augustus 2017 brandde de vestiging van Holland Casino aan het Kattendiep in de Groninger binnenstad af. Ruim een jaar later, in december 2018 opende het een tijdelijke locatie aan de Europaweg.

Bij de opening van het tijdelijke casino werd duidelijk dat er nog twee locaties in de race waren voor het nieuwe Holland Casino. De ene is de oude locatie aan het Kattendiep, de andere locatie is niet bekend.

Holland Casino moet reorganiseren

Ten tijde van de opening van het tijdelijk onderkomen was het de bedoeling om in 2019 een knoop door te hakken over de nieuwe plek. Dat lukte niet. Daarna zou er in eind dit jaar een beslissing vallen, maar ook dat wordt dus niet gehaald.

De beslissing is uitgesteld vanwege corona. 'Het proces loopt daardoor vertraging op', aldus de woordvoerder. Holland Casino maakte vandaag bovendien bekend te moeten reorganiseren vanwege de coronacrisis. Hierbij zullen ook gedwongen ontslagen aan de orde zijn.

Lees ook:

- Holland Casino wordt volledig rookvrij

- Beoogde definitieve plek casino: nog twee locaties in de race