Abbingh scoort tien keer in laatste EK-duel

De Nederlandse handbalsters hebben het EK afgesloten met een nederlaag. Regerend Olympisch kampioen Rusland was in de strijd om de vijfde plaats met 33-27 te sterk.

Het was voor het eerst in vijf jaar dat Oranje niet bij de laatste vier eindigde van een Europees of Wereldkampioenschap. Al in de groepsfase werd er verloren van Kroatië en Servië. Daardoor werd het te veel gevraagd om nog door te dringen tot de halve finale.

Vijf rake strafworpen

Lois Abbingh haalde haar gram in de laatste wedstrijd van het toernooi. De Groningse scoorde tien keer tegen de Russinnen. Vijf keer daarvan was ze trefzeker uit een strafworp. In het begin van het toernooi worstelde ze met haar vorm. Vooral als het ging om haar scorend vermogen. 'Het was lastig om mij in stelling te brengen. Ik had een andere rol nu Estavana Polman er niet bij was, maar de positie van middenopbouw is natuurijk niet mijn kwaliteit,' vertelde ze kort na de wedstrijd op Ziggo.

Ups en downs

Oranje kwam als regerend wereldkampioen naar het EK. Daarom waren de verwachtingen hoog. Slechts bij vlagen liet het team zien waarom het een jaar geleden de wereldtitel in de wacht sleepte. 'Bij het WK hadden we ook te maken met ups en downs, maar toen viel alles onze kant op. Dat was dit jaar niet het geval. Dan kun je niet om de medailles spelen. Je ziet ook dat het verschil op dit niveau heel klein is,' realiseerde Abbingh zich.

Ook zei ze blij te zijn dat het toernooi erop zit, maar liever met winst in de laatste wedstrijd naar huis was gegaan. 'Ik denk we niet op het scherpst van de snede hebben gespeeld. We misten het vuur en dan loop je tegen Rusland snel achter de feiten aan. Het is jammer dat we het zo moeten afsluiten.'