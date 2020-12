Ziekenhuizen akkoord met zorgverzekeraars over coronavergoeding

Omdat de ziekenhuizen financieel een veer moesten laten door de coronacrisis, is er onderhandeld over compensatie. Voor dit jaar was hierover al een overeenkomst tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen. Nu is er ook een landelijk akkoord over compensatie voor het komende jaar.

Tevredenheid bij Treant over akkoord

Treant Zorggroep, waar onder meer het Refaja Ziekenhuis onder valt, is tevreden over de overeenkomst. Niet alleen kunnen patiënten 'rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg in hun vertrouwde ziekenhuis', ook over de kosten die verband houden met de coronacrisis 'is het fijn dat vanuit zorgverzekeraars wordt meegedacht en hiervoor compensatie wordt geboden.'

Ron Akkerman van de Raad van Bestuur van Treant Zorggroep is blij de overeenkomst. 'Wij zijn vooral onze regionale marktleiders Zilveren Kruis, Menzis en VGZ erkentelijk voor het geleverde maatwerk bij Treant in 2020. Wij kijken met vertrouwen uit naar 2021.'

Niet meer elk ziekenhuis voor zich

Dit jaar moest elk ziekenhuis afzonderlijk in de slag met de zorgverzekeraars over de compensatie. De onderhandelingen over komend jaar zijn deze keer op landelijk niveau gevoerd. Tot tevredenheid van Treant Zorggroep.

Onvrede bij Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis zegt nog niet op de hoogte te zijn van de overeenkomst. 'Wij zien nog geen witte rook', aldus een woordvoerder. Het Martini was vorige maand nog boos over uitblijven van financiële compensatie. Door minder omzet en hogere kosten draait het ziekenhuis dit jaar verlies. Voorschotten zouden pas volgend jaar worden betaald, bij de definitieve afrekening. Volgens het ziekenhuis is nu al bekend wat de extra kosten door de coronacrisis zijn.

Tevredenheid bij UMCG, onzekere toekomst

Het UMCG is bekend met de gemaakte afspraken. Het ziekenhuis sluit zich aan bij de reactie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), dat blij is met de overeenkomst: 'Het is goed dat wij net voor het einde van het jaar onze patiënten de zekerheid kunnen geven dat ze volgend jaar terecht kunnen in hun vertrouwde ziekenhuis dichtbij en, indien nodig, in een van de umc’s. Dat geldt zowel voor de reguliere zorg als voor de Covid-zorg.'

Over de toekomst bestaat nog de nodige onzekerheid als het gaat om de te leveren coronazorg, De NFU noemt dit 'een complexe situatie, ondanks de hoop die vaccins biedt'. 'Daarnaast is er sprake van uitgestelde zorg die ingehaald moet worden.'

Aan dit bericht is een reactie van de NFU toegevoegd.

