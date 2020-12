FC Groningen eert Martin Koeman met standbeeld voor stadion

Koeman overleed vandaag exact zeven jaar geleden aan de gevolgen van hartfalen. Zijn standbeeld krijgt een plek naast dat van Tonny van Leeuwen, die sinds 18 oktober 2014 voor het stadion vereeuwigd is.

Geestelijk vader van de jeugdopleiding

Koeman senior was een halve eeuw in diverse functies aan GVAV en FC Groningen verbonden. Hij was de geestelijk vader van de jeugdopleiding en was daarin actief als trainer, begeleider van jonge talenten en later als coördinator en scout van FC Groningen.

Eigen tribune voor familie Koeman

In 2011 werd de familietribune achter het doel van het Euroborgstadion officieel omgedoopt tot de Koeman Tribune. Een tribune voor de gehele familie Koeman. Koeman senior speelde maar liefst 447 duels voor GVAV en kwam 54 wedstrijden uit voor FC Groningen. Erwin Koeman kwam 260 keer uit voor de Trots van het Noorden en Ronald Koeman speelde 98 wedstrijden in het groen witte shirt.

Niemand wordt hier meneer genoemd, behalve als het over Martin Koeman gaat Wouter Gudde - Algemeen directeur FC Groningen

Dank voor steun in coronatijd

Met het standbeeld voor Martin Koeman wil FC Groningen de supporters bedanken voor de massale steun tijdens de coronacrisis. Dankzij vele acties van de supporters werd het verlies van de club beperkt tot een kwart miljoen, waar de geraamde schade in eerste instantie vele malen hoger lag.

‘We hebben heel lang nagedacht, iedereen kent ons verhaal, hoe we al die mensen konden bedanken’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. ‘We wilden iets creëren voor altijd, iets wat nooit meer weg zou gaan. Toen kwam Matthias Mulder, onze supporterscoördinator, met dit fantastische idee. Daarna hebben we dit voorgelegd aan de familie Koeman en ze waren enorm vereerd.’

Martin Koeman stond aan de wieg van de jeugdopleiding bij de FC (Foto: Erwin Otten)

De Koeman-norm: discipline en regelmaat

Gudde heeft Martin Koeman zelf niet gekend, maar voelt nog elke dag zijn wat hij voor de club betekend heeft.

'Niemand wordt hier meneer genoemd, behalve als het over Martin Koeman gaat. Iedereen noemt hem nog altijd meneer Koeman. We werken in de jeugdopleiding nog altijd met de Koeman-norm. Dat gaat over discipline, regelmaat en meer dingen die belangrijk zijn voor jeugdspelers. Ik weet ook zeker dat Martin Koeman enorm trots was geweest op de vele voetballers uit de jeugdopleiding die nu onderdeel uitmaken van de eerste selectie. Het is zo mooi om dit te kunnen vereeuwigen’, vertelt Gudde trots.

Onthulling tijdens jubileum FC Groningen

Tijdens een speciale uitzending van FC Groningen TV, waarin live geschakeld werd met Erwin en Ronald Koeman, werd het standbeeld vrijdagavond symbolisch overhandigd aan John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging.

Het standbeeld van Martin Koeman wordt op 16 juni 2021 onthuld, als FC Groningen 50 jaar bestaat.

