Schoenen bezorgen in de Mini van de baas

Nu de lockdown een feit is, proberen ondernemers zo goed en kwaad als het kan brood op de plank te krijgen. In hartje Zuidhorn wordt 'een rode troef' ingezet.

Vrijdagmiddag rond een uurtje of één. Op de markt in Zuidhorn is het nog best druk, mensen wachten keurig op anderhalve meter van elkaar tot de kraam met kip de luiken opent.

Voor de rest is het qua bedrijvigheid rustig in het centrum. De meeste winkels zijn dicht voor klanten. Vanwege de post heeft een enkeling de deur los.

Rode Mini

In het verlaten straatbeeld valt een rode Mini op voor het pand van Land Schoenmode. 'Bezorgservice' staat op het briefje op de auto. Eigenaar René Stegenga en twee collega's komen af op het geluid van de toegangsdeur.

'Ja, mooi he', zegt Stegenga. 'Deze bezorgservice hebben we sinds dinsdag. Dus we hebben window shopping. Je kunt alles in de etalage of op de website zien. We nemen meerdere maten mee om te passen en komen langs in de Mini. Het is mijn eerste auto uit 1986. Hij is vorig jaar gerestaureerd en gespoten.'

Je moet altijd kijken naar mogelijkheden René Stegenga - eigenaar Land Schoenmode

Stegenga probeert met de bezorgservice toch nog wat glans te geven aan de periode in lockdown. 'We zaten er echt wel even door', bekent hij. 'Maar het zit niet in mij en het team om in een hoekje te gaan zitten. We zeggen: de schouders eronder.'

'Het loopt nog niet zo, maar misschien komt het nog wel. We zijn druk bezig met allerlei filmpjes voor social media. Je moet altijd kijken naar mogelijkheden. We hebben twee ritjes gehad tot nu toe. Hopelijk rijden we heel wat kilometertjes. De Mini valt wel op in ieder geval. Het is beter dan een een gewone Toyota.'

Voorraad

'Zo proberen we de tijd een beetje door te komen', verzucht Stegenga. 'Vijf weken is wel erg lang. We hadden de winkel in kerstsfeer, maar het is nu zakelijk geworden, zodat je veel schoenen kan laten zien.'

'We hebben heel veel voorraad. Die schoenen kopen we een half jaar van tevoren in. Je hebt dan een half jaar om ze kwijt te raken. Dan zijn deze vijf weken heel belangrijk. In februari krijgen we de eerste voorjaarsschoenen alweer. We hebben het echt nodig dat er wat uitgaat. Dat is wel spannend.'

'Het is hartstikke druk'

De hoop is gevestigd op de betrekkelijke drukte die hij ziet in het centrum van Zuidhorn. Een groot contrast met eerder dit jaar.

'Bij de eerste lockdown mochten we wel open blijven, maar liep er niemand. Nu mag je niet open zijn, maar moet je zien hoe druk het op straat is', zegt hij, vol verbazing uitkijkend op de Hoofdstraat. 'We vinden allemaal wel een reden om eruit te gaan. Iedereen fietst en loopt, het is hartstikke druk.'

