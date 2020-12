Drankrijder uit Visvliet die agent schopte krijgt werkstraf

De man belandde op 27 juli in Doezum met zijn auto in de sloot. Hij had passagiers in zijn wagen, maar niemand raakte gewond.

Te hulp geschoten agenten roken een flinke alcohollucht bij de bestuurder. Volgens een blaastest had de man als beginnende bestuurder bijna acht keer meer alcohol gedronken dan is toegestaan.

Trap in het gezicht van agent

Een agent pakte de man vervolgens even beet om hem te begeleiden. De 20-jarige haalde daarop met een been uit en raakte de agent in zijn gezicht. Een bloedende wond aan het jukbeen was het gevolg. 'Ik deed dit niet bewust', zei de man tegen de rechter.

Eenmalige actie

De mishandeling viel de man wel aan te rekenen, reageerde de rechter: 'door uw handelswijze raakte de agent gewond.' De politieman diende geen schadeclaim in. De rechter hield in de straf rekening met het jeugdstrafrecht en dat dit kennelijk een eenmalige actie is geweest van de verdachte.

De man is niet eerder veroordeeld. Hij drinkt sinds dit incident geen druppel alcohol en hij heeft sinds kort werk. De rechter legde de man ook een rijontzegging van vier maanden op, maar geheel voorwaardelijk.