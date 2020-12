Eindejaarstrend: ‘zoomborrels’ en digitaal terugblikken op roerig jaar

Een rondje langs een aantal grotere Groningse werkgevers leert dat online borrels en digitale pubquizzen favoriet zijn. Een enkeling pakt het wat groter aan.

‘Alles is anders dit jaar’

Digitaal borrelen gebeurt deze maand volop bij de verschillende afdelingen van de gemeente Groningen. Die doen elk hun eigen ding, vertelt woordvoeder Natascha van ’t Hooft.

‘Alles is natuurlijk anders dit jaar. We hadden vaak een eindejaarsfeest, maar dat is nu vervangen door digitale pubquizzen en borrels. Op allerlei manieren wordt gekeken hoe we het jaar samen, op afstand, af kunnen sluiten.'

Ook de traditionele kerstpakketten komen op een andere manier bij werknemers dan voorgaande jaren. ‘Die worden door een fietskoerier thuisbezorgd', zegt Van ’t Hooft.

Je pakket, of een deel daarvan, doneren aan de voedselbank kan ook nog steeds. 'Daarvoor hadden we op kantoor altijd aparte dozen staan, maar nu konden werknemers dat van tevoren aangeven.’

Nieuwjaarsbijeenkomst UMCG groter dan ooit?

Binnen ziekenhuizen is het met de strenge maatregelen die daar gelden al helemaal verboden om samen het jaar af te sluiten. ‘Daar kregen we pas nog een bericht van de raad van bestuur over’, vertelt woordvoerder Lex Kloosterman.

‘Dat we dit roerige jaar samen moeten afsluiten, maar dan wel op een creatieve manier. Als je maar niet bij elkaar komt.’ Voor zijn eigen team betekent het deelname aan een digitale pubquiz.

Kloosterman weet al dat ook de start van het nieuwe jaar anders verloopt. De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG vindt op 5 januari digitaal plaats.

‘Normaal gesproken zaten we met 500 man in een zaal bij elkaar aan het begin van het jaar. Dan vertoonden we altijd een filmpje met hoogtepunten van het voorbije jaar. Dit keer gaat die video alleen maar over corona. Oh, en we hebben nog een ‘wat was er nog meer?’-filmpje.’

Druk maakt Kloosterman zich niet om de andere opzet. ‘Het is niet anders. En het heeft wel als voordeel dat er meer dan 500 man bij elkaar kunnen komen’, zegt hij met een knipoog.

Je wilt niet het risico lopen dat het virus zich op een kerstmarkt verspreidt Evelien Oosterbaan - Woordvoerder Martini Ziekenhuis

Geen kerstmarkt in het Martini

Bij het andere ziekenhuis in Stad, het Martini, zijn de regels even duidelijk. Ook daar komen geen grote groepen samen. Naast de jaarlijkse kerstborrel sneuvelde er nog een traditie, vertelt woordvoerder Evelien Oosterbaan.

‘Normaal gesproken kon je je kerstpakket ophalen bij een kerstmarkt in het ziekenhuis. Bij kraampjes kon je dan met elkaar cadeautjes uitzoeken. Dat was altijd heel gezellig, maar je wilt niet het risico lopen dat het virus zich daar verspreidt.’

Het alternatief is digitaal. ‘Je krijgt een cheque thuis met waardepunten waarmee je online een cadeau kunt uitzoeken’, zegt Oosterbaan. 'Dat vond iedereen een goed alternatief.'

Net als bij het UMCG krijgen werknemers ook een video te zien met beelden van het afgelopen jaar. ‘Daarmee willen we collega’s een hart onder de riem steken.’ En daarnaast was er vrijdag een digitale pubquiz voor al het personeel.

Met alle beperkingen proberen we alles toch zoveel mogelijk doorgang te laten vinden Gernant Deekens - Woordvoerder Rijksuniversiteit

Hoe smaakt een talkshow?

Het opvallendste coronaproof alternatief om het jaar mee uit te luiden, komt uit de koker van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gezamenlijke kerstdiner wordt daar namelijk vervangen door... een talkshow.

Op de vraag of zo’n show de eetlust wel stilt, antwoordt woordvoerder Gernant Deekens: ‘Haha, nee. Dat valt inderdaad niet met elkaar te vergelijken. We nemen de show van een half uur op zodat collega’s die op een zelfgekozen tijdstip terug kunnen kijken. Onder het genot van-, als ze dat willen.’

Ook de kerstborrel maakt plaats voor een digitale variant’, vertelt Deekens. ‘Dat is nu een online bijeenkomst. We hebben dus twee online alternatieven voor bijeenkomsten die normaal gesproken fysiek zijn. Zo proberen we het met de beperkingen alles toch zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.’

