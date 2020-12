Lockdown in Groningen: lege winkelstraten en toch nog volle winkelpleinen

Van Winschoten tot aan stad en van Zuidhorn tot aan Winsum; de winkelstraten van onze provincie zijn deze dagen zo goed als leeg.

De Tolberterstraat in Leek (Foto: RTV Noord)

De Hoofdstraat in Zuidhorn (Foto: RTV Noord)

De Langestraat in Winschoten (Foto: RTV Noord)

De Hoofdstraat in Winsum (Foto: RTV Noord)

Winkelcentrum Paddepoel (Foto: RTV Noord)

Toch ook winkelgebieden open

Uitzonderingen zijn er ook, zoals op het Overwinningsplein in Groningen. Het overgrote deel van de winkels daar mag openblijven. Op het plein zitten onder meer een bakker, een slager, een groentezaak, een kaaswinkel, een slijterij, een schoenmaker, een bloemenzaak, een opticien, een dierenspeciaalzaak; allemaal winkels die volgens de rijksoverheid essentieel genoeg zijn om hun deuren te mogen openen. Klanten maken er dankbaar gebruik van.

Corry Legdeur: 'Ik ben bijna klaar. Ik moet nog even verse aardappels ophalen en nog even naar de Jumbo. Normaal ga ik op zaterdag de stad in maar daar is nu echt helemaal niks meer te doen.'

Het Overwinningsplein in Stad (Foto: RTV Noord)

Greet Ipema doet 'de gewone boodschappen, brood boter enzovoorts. Ik wil ze ook halen hoor, anders zit je de hele dag thuis. Er is veel open, ongelooflijk. Dat is ook wel prettig. Hoewel, ik moet een tubetje lijm hebben en die kan ik nergens vinden. De Bruna is wel open, maar daar mag je de gewone dingen niet kopen.'

Binnenstad Groningen

Druk is het ook op de Vismarkt in de stad. Warenmarkten mogen openblijven en Stadjers grijpen de kans er hun groente, fruit en andere levensmiddelen te kopen.

De Vismarkt in Groningen (Foto: RTV Noord)

Even verderop is de Grote Markt een stuk stiller. Daar staan normaal kraampjes met kleding en andere spullen. Die mogen er tijdens de lockdown niet staan. De frietkraam en stroopwafelverkoper moeten het hebben van mensen die na de Vismarkt toch nog even een stukje doorlopen.

De Grote Markt (Foto: RTV Noord)

De paar drogisterijen in de Herestraat zorgen nog voor wat winkelend publiek, maar verder is de grootste winkelstraat van de binnenstad vrijwel uitgestorven.

Een lege Herestraat (Foto: RTV Noord)

Ook de Nieuwe Markt rondom het Forum is leeg en stil. Het Forum is net als bijvoorbeeld musea en bioscopen gesloten.

De Nieuwe Markt in Groningen (Foto: RTV Noord)

