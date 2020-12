Zonnepark aangelegd op terrein van Avebe Ter Apelkanaal

Het zonnepark van tien hectare groot wordt aangelegd in samenwerking met PowerField. Volgens de initiatiefnemers levert het genoeg stroom op voor 4.000 huishoudens.

'We hebben meerdere grote fabrieken met veel grond eromheen. Maar niet alle ruimte gebruiken we', zegt Barbara Huneman, directielid van Avebe. 'Ons doel is om op alle Avebe-locaties waar dat mogelijk is zonnepanelen te plaatsen. Zowel productielocaties als kantoren. Op die manier werken we toe naar 2050, het jaar waarin we volledig CO2-neutraal willen en moeten zijn.'

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

Eerder dit jaar trok Avebe aan de bel, omdat er zorgen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor het plaatsen van zonnepanelen. Op termijn zou daardoor volgens het bedrijf de voedselproductie in het gedrang komen. Daarvan is bij het nieuwe zonnepark in Ter Apelkanaal geen sprake, zegt Ivo van Dam van PowerField.

'We toveren grond die niet geschikt is als landbouwgrond om tot een zonnepark. Zo maken we nuttig gebruik van de beschikbare ruimte.'

Maart volgend jaar in gebruik

De eerste zonnepanelen worden volgens Avebe binnenkort geplaatst. In maart volgend jaar moet het park volledig in gebruik zijn.

Lees ook:

- Noodkreet Avebe en Cosun: wildgroei zonneakkers zet voedselproductie onder druk