Groninger van het Jaar: dit is de tussenstand van de nominaties

In alfabetische volgorde:

- Alex Friedrich

- Arjen Robben

- Gea Topelen Wilkens

- Heleen Lameijer

- Lennart Arends

- Merlijn Poolman

- Nel Postmus

- Norma Miedema

- Romain Doedens

- TikTok Tammo

Je kan nog nomineren

De lijst is natuurlijk nog niet definitief, je kan nog nomineren. Dat kan tot en met maandag 21 december 9.00 uur. Na de nominatieronde blijven er drie kandidaten over. De winnaar wordt woensdag 23 december bekendgemaakt in Noord Vandaag.

Iemand nomineren kan hier, via de Groninger van het Jaar-pagina.

'Man naar mijn hart'

Voor Karina is Alex Friedrich de Groninger van het Jaar. 'Deze man heeft in heel veel opzichten gelijk gekregen en is een heuse doorzetter. Man naar mijn hart.' Friedrich is van meet af aan pleitbezorger van de regionale aanpak van het coronavirus. In de eerste periode ging hij tegen de stroom in, daarna mocht hij in het Outbreak Management Team aanschuiven. Groningers prijzen hem voor zijn vakbekwaamheid.

Alex Friedrich vertelde in het voorjaar over zijn eigen coronabesmetting:

'Petje af, hij is een kanjer!'

Ook de jonge Lennart Arends staat in de top-tien. Verslaggever Ronald Niemeijer was twee weken geleden in Ten Boer toen Lennart een snoek ving en vertelde over zijn pas overleden vader. Hij is na de uitzending overspoeld door hartverwarmende reacties.

'Op 13-jarige leeftijd al zo evenwichtig in het leven staan en je schikken in het onvermijdelijke: hij dwingt diep respect af bij iedereen. Met zo'n persoonlijkheid ben je goed uitgerust om een zinvol leven te gaan leiden. Petje af, hij is een kanjer!', zegt Gezinus, een van de mensen die hem nomineerde.

Bekijk hieronder de ontmoeting van Ronald Niemeijer en Lennart:

Lennart Arends uit Ten Boer viste altijd met zijn vader. Nu zijn held er niet meer is, vist hij om hem dichtbij zich te hebben... 🌹 🐟 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Saturday, November 28, 2020

'Ze zet zich met hart en ziel in'

Weer iemand anders ziet Norma Miedema, die een dieropvang runt voor voornamelijk gehandicapte dieren, als winnaar. 'Norma zet zich met hart en ziel in voor gewonde en verwaarloosde beesten. Hondjes die verlamd zijn, maar ook herten en paarden die wat mankeren.'

Expeditie 1,5 meter op bezoek bij Norma Miedema:

