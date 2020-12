Jongerengroepen plegen vernielingen in Ten Boer: 'Compleet onacceptabel'

Jongerengroepen hebben op verschillende plekken in Ten Boer kerstversieringen vernield of gestolen, of andere vernielingen gepleegd. Meerdere inwoners van Ten Boer maken de laatste dagen melding van sporen die vandalen hebben nagelaten.

Zo schrijft Dorpshuis Ten Boer op zijn Facebookpagina dat het dak van de overkapping kapot is, vermoedelijk doordat iemand er doorheen gezakt is. Ook zijn er andere spullen vernield en hebben de vandalen er volgens de beheerders 'een chaos van gemaakt'. 'Op de camera zie je dan een groepje kinderen (8 stuks) rond de 12 jaar die de boel opzettelijk vernielen', zo is op de pagina te lezen.

Beheerder Johan Bulthuis is teleurgesteld over de vernielingen, maar geeft aan dat hij geen aangifte gaat doen. Hij wil verder geen toelichting geven aan RTV Noord.

Kerstverlichting vernield en gestolen

De vandalen zijn ook langs geweest op andere adressen in Ten Boer. Zo meldt iemand dat er kerstversiering uit een tuin is gestolen, terwijl bij een andere inwoner kerstverlichting vernield is.

De gedupeerden vragen de daders de weggenomen spullen terug te brengen of zich te melden. Zo niet, dan worden videobeelden overgedragen aan de politie, zo dreigt één Ten Boerster op Facebook.

WIJ: drie groepen verantwoordelijk

Volgens jongerenwerker Kim Aarts van WIJ Groningen zijn drie verschillende jeugdgroepen verantwoordelijk voor de vernielingen. 'Het gaat om jongeren tot een jaar of 16, soms 12 jaar of nog jonger. Het is balorige jeugd, die hier een grens is overgegaan. Dit is compleet onacceptabel.'

Samen met opsporingsambtenaren en de politie probeert het wijkteam de vandalen op te sporen. 'We roepen getuigen op zich te melden en vragen Ten Boersters om hun ogen en oren open te houden', zegt Aarts. 'Hopelijk leidt dit naar de daders en hun ouders. Die zullen we hier uiteraard op aanspreken, want dit gedrag willen we de kop indrukken.' Volgens Aarts hebben meerdere Ten Boersters inmiddels aangifte gedaan.

De politie was zaterdagmiddag niet in staat te reageren.

