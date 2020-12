Nic. staat al honderd jaar 'pal' voor elkaar

De naam Nic. is ontleend aan de bedenker van het korfbal, Nicolaas Broekhuijsen. Begin vorige eeuw was hij in Zweden getuige van het spel ringboll. Dit spel werd gemengd gespeeld. De bal moest door een ring aan een paal van drie meter hoog gegooid worden.

Terug in Nederland werd de ring vervangen door een korf en zo was korfbal geboren. In 1920 was korfbal een demonstratiesport op de Olympische Spelen van Antwerpen. Teams van Amsterdam en Zuid-Holland speelden tegen elkaar.

Clublied

Vier maanden later werd Nic. opgericht. Nog weer vier maanden daarna had de verenging ook een heus clublied, de Nic. Marsch. De twee coupletten zijn geschreven door Harm Jacob Jonker. Hij is een van de oprichters van de club.

Een lied dat nog altijd gezongen wordt na een overwinning. De spelers staan in een rij met de hand op de borst luidkeels te zingen 'Op Nic. sta pal, Sta moedig pal, Sta moedig pal!

Volgend jaar in hetzelfde weekend gaan we het jubileum wel vieren Truus Vlietstra

Normaal gesproken zou het lied zaterdag om middernacht ingezet worden in Huize Maas. Daar was een groots jubileumfeest gepland.

'In maart wisten we al dat het moeilijk zou worden om het feest door te laten gaan. We hebben lang gewacht, maar in september hebben we de knoop doorgehakt en er een streep doorgezet. Volgend jaar in hetzelfde weekend gaan we het jubileum wel vieren', vertelt Truus Vlietstra. Ze heeft zowat alle functies bekleed bij de Groningse korfbalclub en is tegenwoordig ook nog zeer actief.

Sta pal!

Terug naar het clublied en dan vooral de eerste regel. 'Op Nic. sta pal.' Op zich een rare zinsconstructie. Hoe de schrijver het precies bedoeld heeft is niet bekend. Vermoedelijk past het prima op de toon van de muziek.

Hoe dan ook, het woord 'pal' zet in die zin de toon. Maar wat is dat? Pal staan? Volgens het Genootschap Onze Taal is dit de betekenis: Iets met hand en tand verdedigen, je ergens onverzettelijk aan vasthouden. Pal als uitdrukking betekent 'onwrikbaar en onbeweeglijk'. Er kleeft ook iets heroïsch aan het woord 'pal'.

In het tweede couplet worden ook termen als 'Verdedig eer en clubnaam' en 'Groen-wit, de zege overal' gebruikt.

Kies Vlietstra, coach van het eerste, op de bank 2012 (Foto: RTV Noord)

Kampioenschappen

Voor de meest recente heroïek moeten we terug naar eind jaren negentig. In die tijd kroont Nic. zich tot twee keer toe als landskampioen op het veld.

In de zaal wordt tot twee keer toe de finale gehaald. Beide wedstrijden in Ahoy gaan verloren. Aan die hoogtepunten denkt iedereen binnen de club nog altijd graag terug. Al was het alleen maar vanwege de massale toeloop van in groen-wit gestoken fans.

Oud-spelers ook coach

Heden ten dage speelt het eerste team in de hoofdklasse. Een rentree op het hoogste niveau op zeer korte termijn is niet te verwachten. Oud-speler Kees Vlietstra is trainer van de eerste selectie. Hij is niet de enige. Ook Michiel Gerritsen, Jos Bosma en Taco Poelstra (allemaal oud-spelers) stonden als coach van de hoofdmacht aan de zijlijn. Ze stonden in het veld en zaten op de bank pal voor Nic.

En dan zijn er nog de mooie bijnamen die in de loop van de tijd bedacht werden.

Een top-drie:

1 Ivo 'Ivanhoe' Wiebering (ook wel de Koning van de Paalzone)

2 Mark 'De Beuker' Bakker

3 Gerald 'De Zwarte Parel' Van Dijk

Tik Tak Taco Poelstra, Jos 'El Tigro' Bosma, Bastiaan 'El Basti' en Ricky 'The Asion Sensation' staan op de gedeelde vierde plaats. Zij zongen ook vaak uit volle borst de Nic. Marsch.