FC Groningen klopt Sparta in enerverend duel

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Sparta met 2-3 gewonnen. Strand Larsen scoorde twee keer voor de gasten die de grip op de vijfde plek in Eredivisie hiermee verstevigen.

Burger maakte het tien minuten voor tijd nog spannend, maar de gasten hielden stand in de slotfase en trokken de voorsprong over de eindstreep. Padt hield diep in blessuretijd met een katachtige reflex op de lijn de Spartaanse gelijkmaker uit zijn doel. Groningen scoorde twee keer uit een messcherpe counter. De voorzetten kwamen van El Hankouri en Gudmundsson; afmaker was beide keren goudhaantje Strand Larsen.

Vijfde

Zo bleef FC Groningen voor het vijfde duel op rij ongeslagen in de Eredivisie en heeft het de vijfde plaats nu zelfs steviger in handen met 26 punten uit dertien duels. Het duel op Het Kasteel was boeiend. Er gebeurde genoeg voor beide doelen en het bleef tot het einde spannend.

Openingstreffer

FC Groningen kwam na dik een kwartier spelen op voorsprong uit een corner. De doelman van Sparta wist een kopbal eruit te houden, maar Wessel Dammers was er vervolgens als de kippen bij om de openingstreffer op het scorebord te schieten.

Gelijkmaker

In de 36e minuut kwam Sparta op gelijke hoogte na een mooie aanval. Abels was Gudmundsson te snel af, leverde een perfecte voorzet af die door Thy achter Padt werd geschoten. Vlak na rust was het vervolgens Strand Larsen die FC Groningen op voorsprong zette.

De 1-2

Na een goede aanval over links was het Mo El Hankouri die met rechts een afgemeten voorzet losliet. De Noorse spits was zijn directe tegenstander net iets te slim af en rondde knap af. Een kwartier voor tijd leek de beslissing te vallen na opnieuw een uitstekende aanval van FC Groningen.

Tweede goal Strand Larsen

Van Kaam veroverde de bal. Invaller Sam Schreck ging ermee aan de haal. Hij leverde een prima pass af op Gudmundsson die er op snelheid vandoor ging. De Zweed liet iedereen zijn hielen zien, gaf strak voor en Strand Larsen hoefde er alleen nog maar tegenaaan te lopen na zijn goede loopactie.

Spanning terug

Tien minuten voor tijd werd het toch nog spannend. In het strafschopgebied viel de bal voor de voeten van Sparta-invaller Burger die hard tegen de touwen schoot. De thuisploeg haalde alles uit de kast om de gelijkmaker te scoren, maar de defensie van FC Groningen bleef overeind.

Programma

FC Groningen speelt aanstaande woensdag 23 december de de laatste wedstrijd van 2020. Tegenstander op eigen veld is Heracles Almelo. De aftrap is om 20.00 uur.

