Strand Larsen: 'Ik wil iedereen laten zien dat ik kan scoren'

'Dat gebaar na mijn eerste goal was gericht aan de mensen die vroeger aan mij getwijfeld hebben als voetballer,' aldus de Noor. 'Ik wil laten zien dat ik doelpunten kan maken bij FC Groningen want dat lukte niet bij mijn vorige club. Het kwam zomaar in mijn gedachten op om het zo te vieren, zo werkt dat bij een spits. Ik had deze doelpunten echt nodig, had een paar duels niet gescoord. Ik ben blij met de drie punten in een wedstrijd die vanaf het begin af aan intensief was.'

Assist El Hankouri

Mo El Hankouri was belangrijk voor FC Groningen met zijn assist op Strand Larsen bij het tweede Groningse doelpunt. 'Ik had die assist zeker nodig,' erkent de aanvaller. 'Er hing een sfeertje om mij heen en dan ging het over rendement. Dan kom je op de bank terecht. Nu speelde ik vanaf het begin, pak ik mijn assist en maak de negentig minuten vol. Dat voelt heel lekker.'

Steun door dik en dun

Coach Danny Buijs was blij voor El Hankouri. 'Soms is de kritiek op Mo terecht, dat hij meer rendement moet hebben,' verklaart Buijs. 'Maar hij doet zoveel goede dingen voor het team altijd. Werkt keihard om te presteren voor FC Groningen. Daarom verbaas ik me soms dat de kritiek soms doorslaat in het negatieve. Je hebt er niks aan om je eigen spelers de grond in te trappen. Echte supporters blijven in goede en slechte tijden achter de spelers staan. Gelukkig doen de meesten dat ook.'

Verdediger Wessel Dammers opende de score namens FC Groningen. 'Dinsdag tegen Emmen was ik er ook al dichtbij, maar nu zat ik er in de rebound goed bij. Er kwam daarna een hoop ontlading bij me los. Persoonlijke doelstelling is om zelf meer doelpunten te scoren. In de tweede helft maken we twee hele goede doelpunten. Sergio Padt redt ons in de blessuretijd nog. Hij is al vaker belangrijk geweest voor ons dit seizoen. Nu ook weer.'

