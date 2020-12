Ic's lopen vol; Groningse patiënten mogelijk naar buiten regio

De patiënten lagen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Volgens Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMCG in de stad Groningen, is overplaatsing ook voor Groningse coronapatiënten een reëel scenario, omdat de druk op Noordelijke ziekenhuizen toeneemt. 'We zitten weer bijna op de piek van eind oktober.'

Geen ruimte meer voor patiënten van elders

Het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakt berekeningen voor het aantal patiënten in de komende week. Landelijk is afgesproken dat Noord-Nederland 10,5 procent van het aantal ic-coronapatiënten behandelt. 'Dan kom je dus op een bepaald aantal uit. Heb je meer patiënten dan dit aantal? Dan gaan ze naar een andere regio.'

Het is de omgekeerde wereld, want sinds maart nemen Noordelijke ziekenhuizen juist vrijwel continu patiënten over uit andere regio's. In het voorjaar waren dit vooral mensen uit Noord-Brabant; in de tweede golf komen ze onder meer uit Rotterdam. Vorige week lukte dit niet meer vanwege ruimtegebrek.

Van der Voort: 'Als je iemand overneemt, ben je er daarna tweeënhalve week mee bezig. Meer dan de helft van de patiënten komt nu uit onze eigen regio en ik verwacht dat dat er meer worden. We hadden echt alle ruimte voor onszelf nodig.' In het weekend nam de druk weer wat af, maar 'dat kan morgen zo weer anders zijn'.

Het gaat ook in Groningen niet goed

Voor de Noordelijke ziekenhuizen is het wennen dat patiënten nu meer uit eigen regio komen. 'Het gaat daardoor schoksgewijzer. In het voorjaar bepaalden we zelf hoeveel we overnamen uit andere regio's; dat was een knop waaraan we konden draaien. Nu hebben we minder grip op de instroom. Patiënten staan als het ware ineens op de stoep.'

De gemiddelde leeftijd is hier hoger. Daardoor hebben we net zoveel ic-patiënten Peter van der Voort - Ic-hoofd UMCG

Wie denkt dat het in Groningen wel losloopt met corona, komt bedrogen uit, stelt de ic-baas. 'Noord-Nederland is misschien nog net iets minder, maar de gemiddelde leeftijd is hier hoger. Daardoor hebben we net zoveel ic-patiënten.'

De Noordelijke intensive care-afdelingen hebben het aantal bedden alweer uitgebreid. Het UMCG kan dat nog net aan met de huidige bezetting, maar het is wel krap, zegt Van der Voort. 'En je merkt dat er minder rek in het systeem zit. Personeel kan het niet nog een keer opbrengen om zoveel extra te werken, we hebben een hoger ziekteverzuim dan normaal en de reguliere zorg gaat ook nog door.'

Nog minder reguliere zorg is 'kwestie van tijd'

Alhoewel, volgens Van der Voort is het onvermijdelijk dat binnenkort meer 'gewone' patiënten hun behandeling uitgesteld zien worden. 'Daar moeten we wel van uitgaan. COVID is een soort koekoeksjong dat de andere zorg uit het nest drukt. Het jong groeit steeds groter en voor de rest is steeds minder plaats.'

Rondom de kerstdagen staan er altijd minder behandelingen gepland in ziekenhuizen. 'Dat komt niet slecht uit nu, maar we moeten kijken of we daarna wel terug kunnen naar het huidige niveau.'

Donkere dagen voor en na kerst

De effecten van de huidige lockdown moeten over twee weken op de intensive care te merken zijn. De lockdown duurt tot 19 januari, maar Van der Voort ziet versoepelingen na die tijd nog niet voor zich. 'De vraag is wat kerst gaat doen. Ik denk dat we dat drie weken daarna op de ic wel merken. Dan zit je half januari op hetzelfde aantal patiënten dat we nu hebben of hoger.'

We komen er wel doorheen, maar het wordt echt een zware winter Peter van der Voort - Ic-hoofd UMCG

Zijn er nu landelijk gezien nog minder dan zeshonderd ernstig zieke coronapatiënten, Van der Voort denkt dat we half januari richting achthonderdvijftig gaan, als we ons met kerst niet gedragen. 'Het zijn echt de donkere dagen voor kerst, het is echt niet oké. We komen er wel doorheen, maar het wordt echt een zware winter.'

'Houd een ic achter de hand'

Nog zeker tot de zomer zullen intensive care-afdelingen coronapatiënten moeten opnemen, verwacht Van der Voort. Hij zou graag zien dat ziekenhuizen een reserve-ic bouwen, die kan worden ingeschakeld zodra corona weer oplaait. 'Niet alleen een fysieke plek, maar je moet ook investeren in personeel dat deze ic kan bemannen als het nodig is.' Volgens hem is dat de enige manier om de zorg in de been te houden.

'Dat is een les die we moeten trekken; op die manier hadden we de reguliere zorg kunnen behouden.'

