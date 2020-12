Rechtbank Groningen maakt opnieuw einde aan antibiotica-soap

Het OM heeft fouten gemaakt die niet meer zijn te herstellen. Voorlopig komt een einde aan dit strafproces dat in 2013 begon. Voorlopig, want het OM kan nog in hoger beroep.

Tweede keer

Dit is de tweede keer dat de rechtbank beslist dat het OM de vervolging moet staken. In juni 2014 gebeurde dit voor het eerst. In maart 2011 werd bij zes pluimveehouderijen en zes woningen in Groningen en Overijssel invallen gedaan. Zes mannen werden opgepakt. Bij de inval stuitten agenten op 3,5 ton illegale antibiotica. Er werd beslag gelegd op woningen, autos en bankrekeningen.

Door het gebruik van illegale middelen was de volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht, vond het OM. Aanleiding van dit onderzoek waren tips over de illegale handel in antibiotica binnen de pluimveesector in Nederland, Polen en Duitsland.

Beïnvloeding getuige

De strafvervolging kreeg in augustus 2012 een vreemde wending bij de rechtercommissaris (onderzoeksrechter). De officier van justitie nam het verhoor van een politiechef van het team Criminele Inlichtingen van tevoren met de chef door. Dit is beïnvloeding van een getuige en een ernstig vormfout.

In juni 2014 gaf de rechtbank het OM de kans deze fout te herstellen door burgerinformanten van de inlichtingendienst te laten horen bij de rechtercommissaris. Het OM weigerde hieraan mee te werken, omdat daarmee de identiteit van deze informanten op straat kwam te liggen. Dit was te gevaarlijk voor hen.

De rechtbank besliste dat het OM dan maar moest stoppen met de strafvervolging.

Runners

Het OM ging tegen deze beslissing in hoger beroep. Het hof oordeelde in januari 2018 dat het OM de gemaakte fouten alsnog kon herstellen door drie informatierechercheurs (runners) en een afdelingshoofd te laten getuigen bij de rechtercommissaris. De verdediging hoopte daarmee alsnog te horen hoe het onderzoek van start is gegaan.

Ging dit volgens de wettelijke regels? In juni 2019 voegde de officier van justitie nog een vierde runner aan het verhoor toe. Notabene de politiechef die in 2012 door de officier van justitie was beïnvloed. De rechter wees dit verzoek af.

Dubbele rol

De chef heeft kennelijk een dubbele rol gehad en daarmee kan sprake zijn van vermenging van werkzaamheden en bevoegdheden, vindt de rechter. Hierdoor is niet meer vast te stellen hoe betrouwbaar de informatie van de runners dan nog is. De opstelling van het OM en de weigerachtige houding hebben ertoe geleid dat het OM opnieuw van de zaak is gehaald.

