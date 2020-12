'Elk kinde de tune. He, doar komt Mien Toentje weer aan' in aflevering 24 van Credo

In aflevering 24 van de Podcast Credo, het leven van Ede Staal neemt Melle Wachtmeester ons mee naar het eerste begin. En dat begon met Noord-icoon Engbert Gruben.

'Engbert kwam bie mie mit n cassette en zee most nou es heuren. En dat was Mien Toentje van Ede', vertelt Wachtmeester aan de keukentafel in Oud Wedderveen. Het waren een paar regels van de latere grote hit. 'En dat sloot hoarfien aan wat t pergram brengen wol.'

Nadio Roord

Eerst werd de miniversie van Mien Toentje voor het tuinprogramma aan gedraaid maar uiteindelijk werd het een tune voor en achter het illustere radioprogramma. Pas veel later maakte Ede er een compleet liedje van. 'Minsen begonnen dou ook noar t ploatje te te vroagen...'

Volgens Wachtmeester had Ede liever een Engelstalige carrière. Zo zong hij zijn eigen Engelse protestversie van Stille Nacht voor het jongerenprogramma Nadio Roord maar kon hij door het succes van Mien Toentje niet meer om het Gronings heen.

Melle 'Mien Toentje' Wachtmeester had een hoofdrol voor Ede in een musical in gedachten (Foto: Rolf Schreuder RTV Noord)

Hoofdrol in een musical

Het tuinprogramma maakt daardoor een vogelvlucht. 'Net as de tune van Studio Sport zo herkende elk mien pergram en zee: he doar komt Mien Toentje weer aan.'

Wachtmeester had Ede hoog zitten en bedacht zelfs voor hem de hoofdrol in een Groningse musical, die hij zelf had geschreven. Een musical over de roerige periode in de Pekelder (stro)kartonindustrie met de beruchte stakingen onder leiding van de legendarische communistische voorman Fré Meis.

Jonge mooie wichter

'Ik zag altried n heul gevolg mit jonge mooie wichter oet gegoede milieus bie Fré Meis. Dat was heul opvallend. En ik haar bedocht dat in de musical n fabrieksaarbaaider n boetenechtelke reloatie kreeg mit ain van zo'n studente.'

Ede zou dan de rol spelen van de kartonarbeider. Maar het kwam er nooit van. Ede werd ziek en het script van de musical belandde in de la bij Wachtmeester en ligt er nu nog steeds.

Deze en andere bijzondere anekdotes over Ede in de nieuwe editie van Credo.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus 24 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 24 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

Andere podcasts

Ook geïnteresseerd in andere podcasts van RTV Noord? Volg dan De Koffiecorner, de wekelijkse podcast over de Groningse sportwereld (Spotify, Apple Podcasts, Youtube) of Turbulente Tijden, een documentaireserie over het omstreden windmolenpark N33 (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).