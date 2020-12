Meer kinderen in noodopvang dan tijdens vorige lockdown

Ouders kiezen er opvallend meer dan in het voorjaar voor om hun kinderen naar de noodopvang te sturen. De twee grootste kinderopvangorganisaties in onze provincie hebben het er drukker mee dan tijdens de eerste schoolsluiting.

Ouders die in cruciale sectoren werken zoals de zorg of het openbaar vervoer mogen hun kinderen naar de opvang brengen nu de scholen dicht zijn. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat mensen in die sectoren aan het werk kunnen blijven.

Opvallende toename

Kids2B ziet een opvallende toename in het aantal kinderen op de noodopvang en houdt elf locaties open. Ook SKSG merkt dat meer kinderen zijn aangemeld. Woordvoerder Meike Emmelkamp: 'Bij SKSG doet zich hetzelfde beeld voor. Wij zien ook meer kinderen in de noodopvang dan in het voorjaar. De bezetting van onze locaties schommelt tussen de 30-50%.'

We zien ook hier de landelijke tendens dat ouders minder angstig zijn om gebruik te maken van de noodopvang Meike Emmelkamp - woordvoerder SKSG

Hoe het kan dat meer ouders hun kinderen in opvang willen houden is niet precies bekend. Er lijkt minder schroom te zijn. SKSG-woordvoerder Emmelkamp: 'We zien ook hier de landelijke tendens dat ouders minder angstig zijn om gebruik te maken van de noodopvang nu bekend is dat kleine kinderen minder vatbaar zijn voor corona.'

Duidelijke toename

Dat is ook de ervaring bij de vestiging van Kids2B in Winsum. 'Er is duidelijk een toename. Tijdens de eerste lockdown zagen we dat ouders het vaak zelf probeerden op te lossen, hoewel ze een essentieel beroep hadden en dat best moeilijk was', zegt teamleider Gea Braschki.

In Winsum worden bij wijze van noodopvang momenteel 15 tot 17 kinderen opgevangen, zegt Braschki. 'Op een normale dinsdag zitten hier zo'n 66 kinderen.'

Minimaal één ouder werkzaam in de zorg

Om van de noodopvang gebruik te mogen maken moet in elk geval één ouder werkzaam zijn in bijvoorbeeld de zorg. SKSG kiest ervoor niet streng te controleren. 'Over het algemeen kennen onze pedagogisch medewerkers de ouders/verzorgers goed en weten waar zij werkzaam zijn. Daarnaast gaan wij uit van vertrouwen; vertrouwen in wat ouders bij ons aangeven.'

Braschki: 'De meeste ouders van de kinderen hier werken in de zorg. In het ziekenhuis, in de psychiatrie in de kinderopvang.'

Kwetsbare kinderen

Tijdens de schoolsluiting zijn ook kwetsbare kinderen welkom, die op de noodopvang beter af zijn dan thuis. Vaak zijn de sociale wijkteams die zorgen dat deze kinderen in beeld zijn voor opvang.

