Test met draaiende schroeven om haven Delfzijl schoner te maken

Plastic flesjes, tasjes en blikjes in het water. Het is Arnoud van der Vaart en Rinze de Vries een doorn in het oog. Met hun startup Noria binden ze de strijd aan met plastic in het water van de haven van Delfzijl.

Grote schroefconstructies die werken op zonne-energie draaien op strategische plekken in het water van de haven in Delfzijl. Ze filteren zo het afval uit het water. Dit plan presenteerden De Vries en Van der Vaart van Noria donderdag tijdens de eerste editie van Startup in Residence in Noord-Nederland.

Dit onderdeel van startupplatform Founded in Groningen wil startups naar het Noorden halen. In samenwerking met de drie noordelijke provincies, de onderwijsinstellingen en gemeentes, worden prototypes omgezet in producten.

Gekozen uit 43 ideeën

Ze zijn samen met acht anderen gekozen uit 43 ideeën om hun plan uit te voeren in de haven van Delfzijl. Andere startups richten zich op het voorkomen van eenzaamheid, kraanwaterbesparing, maaltijden delen in buurten en een mobiele auto-oplader. Alle innovaties hebben duurzaamheid hoog in het vaandel.

‘We zijn heel blij dat we hieraan mee mogen doen’, zegt Van der Vaart. Dit biedt hen een kans hun vangsysteem te testen.

Plastic verzamelen voor het in zee belandt

En dat is hard nodig, volgens Van der Vaart. ‘Er moet wat gebeuren aan plastic afval voordat het op zee belandt. Zodra het plastic in de zee ligt, verspreidt het zich. Daarom is een haven een van de logische plekken om het afval op de vangen: de haven zit vaak aan het eind van een kanaal of rivier.’

Hij verwacht niet dat het probleem in Delfzijl het grootst is in Nederland. ‘Het is een goede plek om de systemen te installeren, omdat het afval uit de stad er ook binnenstroomt. Op die manier kunnen we dat ook meepikken.’ Ook de ligging van de haven ten opzichte van de Waddenzee speelt een rol: hoe minder plastic daar komt, hoe beter.

Draaiende schroeven en opvangbakken

De wind drijft plastic in het havengebied naar kades en in hoeken van de haven. Door op die plekken de vangsystemen met opvangbakken neer te zetten, wordt het plastic verzameld. De komende drie maanden wordt een model van zo’n schroef getest in een lab. Als alles volgens plan verloopt, zullen de afvalvangers in mei in het water liggen.

De schroef van het systeem is gemaakt van plastic. In het lab wordt goed gekeken of de schroef geen microplastics, kleine deeltjes, afgeeft in het water. ‘Plastic is niet alleen maar slecht’, zegt Van der Vaart. ‘Het doel is om geen plastic meer in het milieu te laten belanden.’ Het plastic dat de schroef opvangt, moet omgezet worden in nieuwe vangsystemen of delen daarvan. Ook afvalbakken of grijpers om afval op te ruimen zijn goede mogelijkheden om te maken van opgevangen plastic.

De beste oplossing voor het plasticprobleem volgens Noria? Helemaal geen plastic voor eenmalig gebruik meer produceren en statiegeld invoeren op petflesjes, blikjes en plastic tasjes. Totdat dat gelukt is, blijven de vangsystemen van Noria draaien.

