Dit zijn de drie genomineerden voor de Groninger van het Jaar 2020

Alex Friedrich

Microbioloog Alex Friedrich van het UMCG werd dit jaar een bekend gezicht na de uitbraak van het coronavirus. Hij werd zelf getroffen door corona en is een pleitbezorger voor een regionale aanpak.

Friedrich eerder dit jaar in Noord Vandaag:

TikTok Tammo (Johannes Peetsma)

TikTok Tammo brak dit jaar door met zijn filmpjes op het platform TikTok, waarin hij als oer-Gronings typetje avonturen beleeft en zijn mening geeft.

TikTok Tammo was eerder dit jaar te gast in Noord Vandaag:



Natascha Snoek

Natascha Snoek van kledingbank De Zeecontainer in de stad Groningen heeft het tot haar missie gemaakt dat ook mensen die het niet goed kunnen betalen, netjes gekleed kunnen gaan.

Verslaggever Wiebe Klijnstra op bezoek bij Snoek:

RTV Noord-oeuvreprijs voor Arjen Robben

Arjen Robben stal begin dit seizoen de harten van FC Groningen-supporters, door in juni een comeback aan te kondigen bij de club waar hij twintig jaar geleden als 16-jarig talent debuteerde. 'Clubliefde', zo motiveerde hij zijn rentree, nadat hij in juli 2019 nog had aangekondigd zijn loopbaan te beëindigen bij Bayern München. Hij bleef nadien voor zichzelf trainen, waarna het toch weer begon te kriebelen om wedstrijden te gaan spelen. En dan komt er maar één club in aanmerking, vertelde Robben afgelopen zomer met een brede glimlach. De Bedumer kwam dit seizoen vooralsnog tot twee competitieduels.

Robben heeft de titel 'Groninger van het Jaar' al twee keer eerder gewonnen in 2004 en 2013. Anno 2020 kunnen we opnieuw niet om hem heen. Arjen Robben is dan ook mateloos populair in de provincie en ver daarbuiten. Hij is met z'n oeuvreprijs uitgesloten voor de titel voor 'Groninger van het Jaar 2020'. Komende donderdag verschijnt een extra lang interview met Robben op RTV Noord.

Arjen Robben tijdens een training (Foto: Andy Zuidema)

Publiek van RTV Noord bepaalt

De kandidaten gaan nu de eindronde in, waarin er op het drietal kan worden gestemd. Op woensdag 23 december maken we live op televisie de winnaar van de verkiezing bekend.

Hoe kun je stemmen?

Wil je stemmen op één van de kandidaten? Doe dat dan hier. Je kunt per ip-adres één keer per dag stemmen. Stemmen kan vanaf vandaag tot en met 23 december, 18:00 uur.

De nominatieronde van afgelopen week leverde 6500 nominaties op. De meest uiteenlopende mensen werden genomineerd, van geroemde familieleden tot gewaardeerde buren, van bekend tot onbekend.

Appie Wijma, Groninger van het Jaar 2019 (Foto: RTV Noord)

Vorig jaar kwamen er uiteindelijk ruim 1.2500 stemmen binnen voor de Groninger van het Jaar 2019. Campinghouder Appie Wijma won de titel.

