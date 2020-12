Simon (83) en Anneke (79) vieren 58-jarig huwelijk en kerst gescheiden van elkaar

Afgelopen zaterdag 19 december werden in de uitzending van Expeditie 1,5 meter kerststukken aangeboden door Koert Lich. De kerststukken worden uitgedeeld in de provincie aan mensen die het verdienen. Dit is het verhaal van Simon en Anneke.

Simon en Anneke wonen gescheiden van elkaar. Anneke woont in De Burcht in Hoogezand en Simon woont er tegenover in woontoren De Veste.

Simon bleef alleen achter

'Het is ongeveer vijf jaar geleden dat mijn moeder niet meer zelfstandig kon wonen', vertelt zoon Richard Loer. 'Mijn vader bleef thuis alleen achter. Het geeft mij een klotegevoel dat ze niet meer samen kunnen wonen. Dat is in Nederland gewoon niet meer mogelijk, tenzij ze in Apeldoorn of in Amersfoort geplaatst worden, maar dat is voor ons geen doen. Wij wonen hier in de buurt.'

Simon verhuisde naar woontoren De Veste. Met zijn kamer heeft hij zicht op de afdeling van Anneke. Vanwege het coronavirus wonen de twee niet alleen apart, het is ook erg lastig om elkaar te zien.

Naar elkaar zwaaien

'Als hier iemand corona heeft, dan gaat de boel op slot', vertelt schoondochter Ria Loer. De enige manier waarop Simon en Anneke elkaar dan kunnen zien is zwaaiend voor het raam. 'In eerste instantie was Simon boos', vertelt Ria. Maar hij begrijpt het ook niet goed meer.' De twee echtgenoten lachen naar elkaar door het glas. 'Dan ben je zo lang getrouwd en moet je apart van elkaar leven', zegt Ria. 'Dat vind ik heel verdrietig.'

Anneke zwaait naar Simon (Foto: RTV Noord )

Het zelfgemaakte kerststuk van Koert Lich wordt voor het raam bij Simon geplaatst.