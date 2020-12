Lockdown maakt van Noorderplantsoen 'drukste plek rondom binnenstad'

Nu Groningers niet kunnen winkelen of een uitje ondernemen, zijn ze massaal aan het wandelen geslagen. In de stad Groningen is vooral het Noorderplantsoen in trek. Het kan volgens de Veiligheidsregio allemaal nog net, maar druk is het wel. Woordvoerder Hans Coenraads: 'Onze BOA's zijn er een aantal keren geweest en hebben ook geconstateerd dat het de drukste plek is rondom de binnenstad.'

'Bankzitten heb je al genoeg'

Van jong tot oud, iedereen maakt er een wandeling, zoals Shan Blanken en een vriend doen. 'Anders was je misschien toch even de stad in geweest om even ergens een koffietje te drinken. Dit is toch wel een iets andere invulling.' Jorrit Pols zit eigenlijk liever op de bank, maar tijdens deze lockdown loopt hij toch maar mee met zijn vriendin. 'Van bankzitten heb je al genoeg de hele week.'

Twee aan twee lopen mensen hun rondje (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Oane de Graaf woont vlakbij en is met zijn vriendin op het buurjongetje aan het passen. 'We zijn even naar de speeltuin geweest, maar het lijkt wel of heel Groningen daar nu naartoe gaat.' Hij begrijpt het wel; zelf zijn ze er ook om even het huis te ontvluchten. 'Wij zitten veel binnen, dus ik snap de behoefte goed om er even uit te zijn.'

Alert

De Veiligheidsregio ziet zoals gezegd geen overtredingen, maar blijft alert. Coenraads: 'Het zijn veel wandelaars, maar geen grote groepen. Maar ook hier is het advies om drukte te vermijden zeker wel van toepassing.'

Het is wel een beetje ongemakkelijk dat het zo druk is Oane de Graaf - Wandelaar in Noorderplantsoen

De wandelaars zien zelf ook dat het druk is. Pols: 'Maar als je kijkt naar hoeveel afstand iedereen houdt, lijkt me dat prima.' De Graaf staat er een beetje dubbel in. 'Omdat het in de buitenlucht is, denk ik dat het wel meevalt. Maar het is wel een beetje ongemakkelijk dat het zo druk is. Het blijft lastig om anderhalve meter afstand te houden van iedereen.'

Het afhaalloket van paviljoen Zondag doet goede zaken (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Dikke rijen

Ondertussen staan er voor het afhaalloket van het restaurant in het Noorderplantsoen dikke rijen met wandelaars die wat eten of drinken willen meenemen. Maloe van den Hoogen en vriendin hebben net een warme choco gehaald. 'Je ziet dat ook in de rij echt afstand wordt gehouden. Ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen juist buiten blijven en kunnen wandelen. Als je gewoon een beetje oplet, denk ik dat het wel goed moet komen.'

Lees ook:

- Ons coronablog