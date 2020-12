Expeditie 1,5 meter: de kerstboom in Zuidwolde straalt weer

Alie Zuurveen uit Zuidwolde was des duivels. Vandalen hadden namelijk de lampjes uit de kerstboom in het dorp gestolen.

Herold van der Veen zag de uitzending van Expeditie 1,5 meter van afgelopen zaterdag en schoot het dorp Zuidwolde graag te hulp. Alie is tot tranen toe geroerd als Herold de nieuwe lampjes voor in de boom laat zien, waarmee de kerstboom inmiddels prachtig is verlicht. En nu maar hopen dat de lampjes in de boom niet weer gestolen worden.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

